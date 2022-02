Así luce Joaquin Phoenix como Lobezno de Marvel... en este genial fan-art

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Después de que Hugh Jackman interpretase por última vez al carismático Lobezno en Logan, los fans del Universo Cinematográfico Marvel llevan mucho tiempo especulando con quién tomará las garras de adamantium ya dentro del Universo Marvel. A la lista de muy variados candidatos, entre los que están nombres tan dispares como Scott Eastwood, Tom Hardy, Danny De Vito, Karl Urban, o el mismísimo Keanu Reeves se une ahora Joaquín Phonenix.

Y es que un ilustrador ha imaginado al actor de Joker como una versión idónea del legendario mutante de los X-Men en un fan art que ha enloquecido a los fans.

El artista Dan Hipp, conocido sobre todo por su trabajo en los cómics de Teen Titans GO, ha compartido a través de su cuenta en Twitter muestra a esta curiosa y singular versión Logan, pero manteniéndose fiel al tono del héroe de Marvel.

En la ilustración, que está llena de referencias tanto a las grapas como a otros personajes, Lobezno aparece en la playa, con un aspecto desaliñado y cara de pocos amigos. El personaje saca las garras de su mano derecha y lleva unas gafas de sol que recuerdan mucho a las que llevaba el profesor Emmet Brown en la saga de Regreso al Futuro.

Su look playero también incluye una cazadora de cuero con un grabado de la más que reconocible insignia de la Patrulla X y otra de su gran amor no correspondido, Jean Grey. Y otro de los sutiles homenajes se encuentra en los desgarrados vaqueros que lleva, donde aparece el mítico luchador del videojuego Street Fighter, Vega, con quien comparte armas, las garras que ambos portan... aunque las del español no forman parte de su osamenta.

Además, Hipp ha incluido en la imagen otros guiños como el de la camiseta, donde el dibujo de la misma muestra al mutante llevando el clásico uniforme de la serie animada de los X-Men en la que Logan acaricia con cariño una foto de Jean Grey.