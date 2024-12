MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

La nueva versión de Superman, escrita y dirigida por James Gunn, aterrizará en los cines el 11 de julio de 2025. El cineasta y copresidente de DC Studios se ha sincerado, asegurando que las películas de Christopher Reeve y Henry Cavill como el Hombre de Acero fueron una gran inspiración para su filme.

"Creo que todas las versiones anteriores de DC me influyeron. Lógicamente, la película de Donner me inspiró, pero también muchas otras cosas. Esto no es como si simplemente estuviera haciendo una película al estilo de Donner. Es muy diferente de eso. Zack [Snyder] hizo cosas excelentes, así que hay muchas formas en las que me influyó", aseveró Gunn en declaraciones a Screenrant durante un encuentro con la prensa en el rodaje del filme que tuvo lugar a principios de año.

Entre esas otras inspiraciones e influencias, el cineasta también destacó el universo animado de DC y, como no podía ser de otra forma, los cómics. Y, en especial, Gunn destacó la historia de All-Star Superman de Frank Quitely y Grant Morrison. "Tomar esa esencia propia de la Edad de Plata. Ese tono de ciencia ficción con artilugios, y Lex [Luthor] es, en cierto modo, como un hechicero", apuntó.

"Es un científico, pero su dominio de la ciencia es tan extraordinario que lo concibo como un nigromante. Así que todo me influyó, y al final es algo que es completamente nuestro. La relación entre los personajes de David y Rachel en pantalla es algo que, sinceramente, creo que nunca hemos visto... y aunque odio decirlo, pienso que nunca se ha visto algo así en ninguna película de superhéroes", concluyó Gunn.

En todo caso, Gunn destaca que las distintas etapas y adaptaciones del Hombre de Acero han ayudado a dar forma a su filme sobre Superman, pero todo eso solo es una inspiración para presentar algo nunca visto. Esta nueva versión de Superman llegará a los cines en julio del próximo año y supondrá el inicio del Universo DC en cines, una franquicia que ya ha arrancado en streaming con el lanzamiento de Creature Commandos, serie de animación disponible en Max.

Junto a Corenswet como Clark Kent/Superman, el reparto principal de la película lo completan Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Frank Grillo como Rick Flag, Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced como Hawkgirl, Eddie Gathegi como Mr. Terrific, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant, Christopher MacDonald como Ron Troupe, Sean Gunn como Maxwell Lord y Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl, entre otros.