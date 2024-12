MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Aún queda más de medio año para que aterrice en los cines Superman, la que será la piedra angular del nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran. Así, no será hasta el 11 de julio de 2025 que David Corenswet haga su debut como el Hombre de Acero en las salas, aunque los fans tendrán la oportunidad de echar un vistazo a la nueva versión del superhéroe muy pronto, en el inminente primer tráiler.

Según recoge ComicBookMovie, el 'insider' Daniel Richtman ha revelado que el tráiler de Superman estará disponible online a partir de este jueves 19 de diciembre. Tal y como señala el medio, el adelanto será proyectado antes, el miércoles 17, en un pase de prensa exclusivo y es posible que esté muy centrado en Krypto, el acompañante perruno de Superman, más que en el héroe titular.

Además, en las redes corren como la pólvora imágenes del lugar en el que presuntamente se celebrará el evento de presentación del esperado adelando de la cinta escrita y dirigida por James Gunn.

Press screener for the Superman trailer tomorrow. Don’t understand why they wouldn’t just release it a few hours later to the public. I’m sure the press won’t spoil anything… smh pic.twitter.com/Qta6qfQLYX