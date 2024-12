James Gunn rompe su silencio sobre el gran villano del Universo DC

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

No será hasta el 11 de julio de 2025 cuando la nueva versión de Superman llegue a los cines. Sin embargo, del mismo modo en que Thanos fue durante mucho tiempo el villano que estremeció los cimientos del UCM, los fans no dejan de preguntarse quién será el primer gran antagonista del nuevo DCU.

Para responder a esta cuestión, nadie mejor que su principal arquitecto: James Gunn. El copresidente de DC Studios ha roto su silencio al respecto en el podcast Happy, Sad Confused. Gunn acudió recientemente al programa de Josh Horowitz, donde ofreció a los incondicionales una respuesta clara, aunque también del todo inesperada.

Y es que no tiene en mente a ningún gran villano con el que azotar su remozado Universo DC. Así pues, no tardó en explicar que su perspectiva es la de erigir un mundo cohesionado, y no una única historia principal, que se parece más a Star Wars que a Marvel.

"Estas son historias interconectadas, pero la gente siempre preguntará: '¿Quién es el gran villano?' ¿Habrá grandes villanos en las películas conectadas? Sí. Pero esto no se trata únicamente de contar una historia centrada en un gran villano", sentenció Gunn.

"Se trata de un universo conectado. Estamos construyendo un mundo, no solo una historia. No estamos creando una narrativa con un principio, un desarrollo y un final. Estamos dando forma a un universo en el que las personas puedan sumergirse y disfrutar de la experiencia. Es bastante más parecido a Star Wars", añadió, aclarando así que villanos y amenazas hay muchos en el DCU, pero ningún gran mal en particular, como sí ocurre en el UCM.

La idea de no adoptar a un único villano como eje central en la nueva era del DCU antes, al menos, de asentar bien sus cimientos se antoja acertada. Sin embargo, los últimos rumores indicaban que El Centro, una especie de isla viviente y, al mismo tiempo, un ser sobrenatural nacido en el cómic de Darwyn Cooke Liga de la Justicia: La Nueva Frontera, será la gran amenaza que sacuda el Universo DC, aunque, de momento, toca esperar para saberlo.