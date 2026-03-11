Rachel Zegler recuerda el racismo que sufrió por Blancanieves:"No voy a cambiar quién soy por la comodidad de los demás" - DISNEY

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Rachel Zegler ha vuelto a pronunciarse sobre la oleada ataques racistas que recibió tras su fichaje como la nueva de Blancanieves, la adaptación en imagen real del clásico de Disney. La actriz de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes ha calificado de "realmente confusa" la reacción que provocó su elección para dar vida a la célebre princesa.

"Fue realmente confuso. Me dijeron que no era lo bastante de una cosa para West Side Story y demasiado de la otra para Blancanieves", explica Zegler en una entrevista con Harper's Bazar, donde la intérprete hace alusión a los reproches y ataques que recibió por trabajar en ambos proyectos.

En la película de Steven Spielberg, se le criticó por encarnar a un personaje puertorriqueño debido a que su padre es estadounidense de ascendencia polaca. En el filme de Disney, fue por sus raíces colombianas por parte de madre lo que según los radicales racistas la invalidaba para dar vida a Blancanieves.

En esa misma conversación, la intérprete defiende que "crecí orgullosa de ser colombiana" y rechazó cualquier presión para amoldarse a las opiniones ajenas. "Al menos ante la opinión pública, cuando eres dos cosas, al mismo tiempo no eres ninguna. Pero me niego a cambiar quién soy por la comodidad de los demás", sentencia Zegler.

RACHEL ZEGLER TAMBIÉN RECIBIÓ CRÍTICAS POR SU APOYO A PALESTINA

Zegler también aborda otra de las controversias que la acompañaron durante la promoción de Blancanieves como fueron sus publicaciones en redes sociales en apoyo a Palestina. La actriz sostiene que sigue respaldando la decisión de utilizar su visibilidad para defender causas sociales, aunque hoy interpreta aquel episodio como "un ejemplo muy claro de la distancia entre la intención y el impacto".

"Vives y aprendes, y con eso llega cierta cautela. La tentación de hablar no siempre significa que deba hacerse, y hay muchas oportunidades de generar un cambio más significativo que con un tuit", señala Zegler. "Si hubiera podido prever todo lo que se me venía encima y las amenazas contra mi seguridad, habría tirado el teléfono al mar", añade la actriz, que admite que no se esperaba la repercusión que tuvo su comentario a favor de Palestina en el tráiler de Blancanieves.

La controversia también llegó a la propia dinámica entre Rachel Zegler y Gal Gadot, que encarnó a la Reina Malvada en el filme. Aunque ninguna de las intérpretes ha hablado públicamente sobre ello, varios medios estadounidenses apuntaron a una cierta distancia entre ambas durante la promoción de la película, en parte por sus posturas sobre la guerra en Gaza. Mientras Zegler expresó en redes sociales su apoyo a Palestina, Gadot, nacida en Israel, defendió públicamente la liberación de los rehenes israelíes tras los ataques de Hamás.