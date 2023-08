Así fue el reencuentro entre Dwayne Johnson y Vin Diesel en el rodaje de Fast and Furious 11

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

La franquicia Fast & Furious recuperó al Luke Hobbs de Dwayne Johnson tras superar sus problemas personales con Vin Diesel. El actor protagonizará un spin-off, Hobbs & Reyes, que servirá como puente entre Fast X y la undécima cinta de la saga. El director de esta última entrega, Louis Leterrier, ha hablado sobre el reencuentro entre estos dos actores anteriormente enfrentados y el ambiente en el rodaje del nuevo filme.

"No hay lucha. En serio, el ambiente en el set es encantador, divertido y agradable. No lo estoy diciendo por decir. Me lo he pasado genial. Es decir, estaba nervioso, pero todo el mundo ha trabajado muy duro buscando lo mejor para la franquicia. En realidad, se trata de avanzar, y nosotros lo estamos consiguiendo", ha explicado el realizador francés en una entrevista concedida a ComicBook.com.

El director ha indicado que la relación entre los dos actores es "muy buena", al ser preguntado por si le preocupaba tener que ejercer de árbitro entre Johnson y Diesel en el rodaje de Fast & Furious 11. El ambiente dentro de la franquicia es bastante positivo, por lo que revela el realizador, y parece que estas dos estrellas del cine de acción se han perdonado y han dejado atrás sus diferencias.

Leterrier se ha mostrado profundamente emocionado por la vuelta de Johnson a la franquicia. "Me gusta la idea de que vuelvan a estar juntos. Me he dado cuenta de que han estado hablando a todas horas. Eran como amigos deseándose por mensajes de texto 'Feliz Cumpleaños' o 'Feliz Navidad'. [...] Nos miramos todos colectivamente y dijimos: 'Francamente, ¿no sería genial? No sólo para la franquicia, sino también para los fans y para vosotros, que volviéramos a subirnos juntos al mismo tren'. Esa es la conversación que tuvieron. Tuve la suerte de poder trabajar con Dwayne ese día y posiblemente más en el futuro", ha explicado el director sobre el deseado reencuentro de Dominic Toretto y Luke Hobbs en la saga Fast & Furious.

"El verano pasado, Vin y yo dejamos todo el pasado atrás. Lideraremos con hermandad y determinación, y siempre cuidaremos de la franquicia, los personajes y los fans que amamos. He construido mi carrera en base a la mentalidad de 'La audiencia es lo primero', y eso siempre servirá como mi estrella guía", comentó Dwayne Johnson tras el estreno de Fast X, convencido de volver a la franquicia para hacer feliz al público.

"La próxima película de Fast & Furious en la que veréis al legendario agente de la ley será la película HOBBS que servirá como capítulo fresco y preparativo para FAST X: Parte II", escribió el actor en su perfil de X, anunciado un spin-off que le enfrentará al Dante Reyes de Jason Momoa antes del estreno de Fast & Furious 11. Una película que todavía no tiene fecha de estreno, pero que llegará antes de Fast X: Parte 2, prevista para el 4 de abril de 2025.

