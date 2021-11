Así es el final alaternativo de Venom: Habrá Matanza: ¿Otra conexión con Spider-Man?

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Con el lanzamiento en formato doméstico de 'Venom: Habrá Matanza' cada vez más cerca, en Estados Unidos está previsto para el 14 de diciembre, la cinta está revelando nuevos y jugosos materiales. Y para calentar motores, nada mejor que destapar uno de los finales alternativos que tiene la cinta protagonizada por Tom Hardy. ¿Estará relacionado con el esperado crossover con el Spider-Man de Tom Holland.

La respuesta es negativa. Este final no está relacionado con la famosa escena post-créditos en la que Eddie Brock era transportado al UCM y el simbionte conocía a un nuevo rival, Spider-Man. La secuencia descartada es un desenlace en el que huésped y parásito disfruten del sol en la playa.

Mientras Brock está sentado en la arena, él y Venom discuten sobre el tipo de "relación" que tienen y si alguno de ellos "quiere" al otro. Una conversación tremendamente rara y divertida a la vez.

Al ser una escena eliminada, los efectos del simbionte no están del todo perfeccionado, lo que implica que no ha tenido el mismo cuidado en posproducción que el montaje final. A pesar de no dar más pistas sobre el esperado enfrentamiento entre Venom y el Hombre Araña, es una secuencia lo suficientemente singular para que los fans la disfruten.

'Habrá Matanza' está siendo un éxito de taquilla a pesar de los estragos de la pandemia. El filme ha superado los 442 millones de recaudación, que es prácticamente la mitad de lo que obtuvo la cinta predecesora. No obstante, se ha colocado como el séptimo largometraje más taquillero de 2021.