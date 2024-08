MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Uno de los temas más espinosos dentro de la industria hollywoodiense es la precariedad a la que se enfrentan los técnicos de efectos visuales (VFX). En los últimos años, estos especialistas se han visto seriamente perjudicados debido a largas jornadas laborales y plazos ajustados. James Gunn ha revelado cómo consiguió evitar que aquellos que trabajan con él se viesen sobrepasados por estas contrariedades tanto en Superman como en otras de sus películas.

Blockbusters como Twisters o cintas como Deadpool y Lobezno, que sigue arrasando en cines, buscan deslumbrar a los espectadores con sus impactantes efectos visuales. Pero el tiempo apremia y se convierte en el principal enemigo de sus creadores en este tipo de producciones, sin contar con el exceso de trabajo que suelen asumir.

Sin embargo, esto no es algo que suceda en ninguna producción capitaneada por Gunn, ni tampoco en la última de ellas, su filme sobre Superman con David Corenswet como nuevo rostro del Hombre de Acero.

Así lo ha asegurado el director, guionista, productor y copresidente de DC Studios al ser abordado por un seguidor en su cuenta de Threads. Además, subrayó que se trata de una cuestión tanto de dedicación como de planificación.

"Si investigas un poco, verás que mis películas siempre han adoptado un enfoque diferente y siempre les he dado a mis artistas-colaboradores de efectos visuales tiempo para hacer su trabajo correctamente y el respeto que merecen", sentenció. "Y la calidad de esos efectos visuales en esas cintas es homogénea gracias a ello (y porque mis amigos de Weta, Framestore, ILM y otros son increíblemente talentosos)", añadió.

