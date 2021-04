Así celebraron Iron Man, Hulk y los hermanos Russo los dos años de Vengadores: Endgame

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

Tras un 2020 sin estrenos del Universo Marvel a causa de la pandemia, parece que fue hace una eternidad cuando se estrenó Vengadores: Endgame. En realidad, sólo han pasado dos años, ya que la película de los hermanos Russo vio la luz en los cines el 26 de abril de 2019. Y para celebrarlo sus protagonistas, y los directores, han compartido varias fotos y videos del rodaje.

Dos años han pasado ya desde que los Vengadores lograron vencer a Thanos y sus huestes y devolver la vida a todos los caídos en la Decimación. Y, aunque ahora el fandom marvelita tiene mucho que digerir gracias a Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) y Falcon y el Soldado de Invierno, es difícil olvidar ese épico momento en el que Tony Stark chasqueaba el Guantelete del Infinito y el Titán Loco y su ejército se convertía en polvo.

Un antes y un después para los fans -ya que supuso el sacrificio definitivo de Iron Man- que el propio Robert Downey Jr. ha querido recordar en el aniversario de Endgame con un video del set hecho en el momento exacto en el que chasquea los dedos. "No puedo creer que hayan pasado ya dos años", dijo el actor en Twitter junto al hashtag #ILoveYou3000 (te quiero 3000), otra de sus icónicas frases.

Cannot believe it’s been two years since Endgame...#LoveYouAll3000 pic.twitter.com/jeHtQ6cexQ