MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Ben Stiller y Jessica Chastain protagonizarán The Off Weeks, nueva miniserie que prepara Apple TV+ sobre un profesor divorciado cuya vida da un giro al enamorarse a una misteriosa mujer. La ficción, compuesta de ocho episodios, estará dirigida por Michael Showalter (La idea de tenerte).

La trama de la serie gira en torno a Gus Adler, un profesor de escritura cuyo divorcio ha sumido su vida en un caos. Mientras lucha por mantener todo bajo control en las semanas en las que le toca quedarse con sus hijos, conocerá en sus semanas libres ('off weeks' en inglés) a Stella West. La llegada de esta misteriosa mujer a la vida de Gus hará que, irremediablemente, sus obligaciones y sus deseos choquen de forma fatal.

The Off Weeks contará con Alissa Nutting (Made for Love) como showrunner, que a su vez será productora ejecutiva junto a Stiller, Chastain y Showalter. El proyecto marca la segunda colaboración entre Stiller y Chastain, que ya trabajaron juntos en Madagascar 3: De marcha por Europa, película de animación en la que ambos fueron actores de doblaje de la versión en inglés.

Stiller vuelve a trabajar así con Apple TV+ tras su exitosa serie Severance (Separación), que fue la ficción más nominada en la última edición de los Premios Emmy. La serie se alzó con ocho estatuillas, incluyendo mejor actriz en una serie dramática para Britt Lower. Próximamente, el cineasta estrenará Stiller y Meara: Nada está perdido, un documental que narra la historia de sus padres.

Por su parte, Chastain, ganadora del Oscar a mejor actriz principal en 2022 por Los ojos de Tammy Faye, encabezará el reparto de The Savant, una miniserie que se estrenará también de Apple TV+. En este thriller, que verá la luz el próximo 26 de septiembre, Chastain se pondrá en la piel de una investigadora que se infiltra en grupos de odio de internet para intentar de detener a sus miembros antes de que actúen.