Jamie Lee Curtis denuncia que la cirugía estética ha provocado un "genocidio" de mujeres desfiguradas a sí mismas

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Jamie Lee Curtis ha cargado duramente contra la cirugía estética, llegando a definirla como un "genocidio de una generación de mujeres por parte de la gran industria cosmética, que las ha desfigurado". A pesar de haberse sometido ella misma a procedimientos de esta índole, la protagonista de la saga Halloween o Un pez llamado Wanda afirma arrepentirse, pues fue una decisión que no se alinea con sus convicciones actuales.

En una entrevista concedida a The Guardian, Curtis fue fotografiada con unos enormes labios rojos de cera como crítica hacia ese "genocidio". "He usado esa palabra durante mucho tiempo y la uso específicamente porque es una palabra fuerte", explicó la ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto por Todo a la vez en todas partes.

"Creo que hemos arrebatado a una o dos generaciones su apariencia humana", afirmó Curtis. "Hay generaciones enteras desfiguradas, principalmente de mujeres, que están alterando su apariencia", afirmó, apuntando que esto se ahora aún más alentado por la Inteligencia Artifical, pues la gente ahora quiere que su cara se asemeje a la de un filtro. "En cuanto me pongo un filtro y ves el antes y el después, es difícil no decir: 'Oh, bueno, eso se ve mejor'. Pero, ¿qué es mejor? Lo mejor es falso", sentenció.

No obstante, Curtis afirmó que no le molesta que sus compañeras de profesión se somentan a estos procedimientos ya que es una decisión estrictamente personal. "No importa. No estoy predicando nada", afirmó. "Lo único que sé es que es un ciclo sin fin. Eso lo sé", aseguró, explicando cómo "una vez que empiezas, no puedes parar". "Pero no es mi trabajo dar mi opinión; no es asunto mío", aseguró.

En una entrevista concedida a 60 Minutes el pasado mes de mayo, Curtis reveló que se sometió a una operación de cirugía estética cuando tenía 25 años después de que un director se negara a rodar con ella porque no le gustaba su cara. La cinta en cuestión era Perfect, filme de 1985 que Curtis protagonizó junto a John Travolta.

"Me dijo: 'No voy a filmarla hoy porque tiene los ojos hinchados'. Yo tenía 25 años. Me dio mucha vergüenza que él dijera eso. En cuanto terminó la película, acabé haciéndome una cirugía plástica", se sinceró la actriz. "No fue una buena decisión por mi parte", se lamentó, admitiendo que, aparte de los analgésicos que le daban, comenzó a tomar opioides y a beber "un poco". "Era muy discreta y reservada al respecto. Pero sin duda se convirtió en una dependencia", aseguró.

"Me arrepentí inmediatamente y lo he lamentado desde entonces. Y aún más ahora que me he convertido en una defensora pública de que las mujeres digan: 'Eres preciosa y perfecta tal y como eres'", se lamentó la intérprete.

Recientemente, Curtis ha aparecido en el filme The Last Showgirl, protagonizado por Pamela Anderson, y ha vuelto a la serie The Bear como estrella invitada en su cuarta temporada. La actriz está a punto de estrenar Ponte en mi lugar de nuevo, la secuela de la cinta de 2003 cuyo reparto volverá a encabezar junto a Lindsay Lohan y que llegará a los cines el 8 de agosto.