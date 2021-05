Army of the Dead: ¿Por qué hay zombies robot en Ejercito de los muertos de Zack Snyder?

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Cualquiera que ya haya visto Ejército de los muertos (Army of the Dead) de Zack Snyder habrá notado un pequeño detalle que puede pasar desapercibido entre tanta acción y matanzas de zombies, pero se trata de algo que puede abrir una subtrama mucho más compleja. Algunos de los muertos vivientes, cuando les disparan en la cabeza, sueltan una especie de chispazo e incluso algunos aparecen con los ojos azules... como si fuesen robots. ¿Qué significa esto exactamente?

En Ejército de los Muertos, se presentan tres tipos de zombies: Los normales, denominados renqueantes, y los Alfa, liderados por Zeus, que son zombies más rápidos, organizados e inteligentes. Pero hay un tercer tipo oculto a simple vista: los zombies robot que se ven en fugaces escenas.

La mayor prueba de esto tiene lugar durante el asalto al casino. Cuando disparan a uno de los infectados en la cabeza, su cara sale disparada, y bajo ella se puede ver brevemente un cráneo metálico similar al de un Terminator y unos ojos robóticos azules. Lo que quiere decir que no todos los infectados de Las Vegas eran antes humanos. Pero, ¿de dónde han salido?

In Army of the Dead (2021) some of the zombies are robots. This is never explained in the film but Zach Snyder confirmed it: "If you pay close attention, there's a number of zombies that are clearly not zombies. You see normal zombies and then you see some robot zombies." Fu… pic.twitter.com/a0OmPnV0jP