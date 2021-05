Archivo - Zack Snyder revela si habrá secuela de Ejército de los Muertos (Army of the Dead 2)

MADRID, 24 May.

Zack Snyder acaba de lanzar Ejército de los Muertos (Army of the Dead) en Netflix, un thriller de zombies ambientado en una ciudad de Las Vegas en ruinas y tomada por los muertos vivientes. El filme está arrasando en el servicio de streaming, colocándose como lo más visto desde su estreno. Y, teniendo en cuenta el final del filme, el director ya se ha pronunciado sobre si habrá o no una secuela.

En una entrevista con Entertainment Tonight le preguntaron por el final algo abierto de la película si había planes para una segunda parte del filme, cuyo guión es obra del propio Snyder junto a Shay Hatten y Joby Harold. "Si alguna vez hay un deseo de que haya más Ejército de los Muertos, Shay y yo sabemos exactamente a dónde va la historia. Así que sí, estamos preparados", contestó el cineasta.

La historia podría continuar a través de uno de sus muchos personajes... aunque fueron pocos lo que quedaron con vida. El más probable para tener una continuación es Vanderohe (Omari Hardwick). "Hay esperanza para todos los fans a quienes no les importe seguir la historia de Omari o mi viaje como actor. Hay algo de esperanza", dijo Hardwick a ET. "Definitivamente ha habido algunas conversaciones sobre ello", dejó caer.

Anteriormente Snyder también habló sobre su trabajo en el filme, ya que también ha ejercido como director de fotografía. "Cuando hacía anuncios de televisión era director y cámara. La mayoría de los trabajos los filmé yo mismo. Y realmente lo disfruto. Cuanto más grandes son las películas, más te alejas de la cámara", lamentó en una entrevista con Minutemen. "Sentí que Ejército de los Muertos era una gran oportunidad para acercarme mucho a la fotografía y a los actores", agregó.

Más allá de esta posible secuela, lo que sí está confirmado son las precuelas, en forma de película y en forma de serie de animación en Netflix. La primera llevará por título 'Army of Thieves' y se centrará en un grupo de ladrones de cajas fuertes, y la otra será 'Ejército de los muertos: Lost Vegas', que se centrará en los orígenes del virus zombie y cómo el brote estalló en Las Vegas.