¿Hay escena post-créditos en Ejército de los Muertos de Zack Snyder?

Ya está disponible en Netflix Ejército de los Muertos (Army of the Dead), el brutal regreso de Zack Snyder al cine de zombies tras Amanecer de los muertos de 2004. Un filme que sigue los pasos de un grupo de mercenarios liderados por Dave Bautista intenta perpetrar el atraco del siglo en una ciudad, Las Vegas, tomada por los muertos vivientes.

Ejército de los Muertos puede parecer un filme independiente y sin conexiones con otras películas, pero lo cierto es que sólo es la primera producción de lo que pretende ser una nueva remesa de filmes y series de zombies programada por Netflix.

Una nueva saga que incluye una precuela del filme de Snyder titulada Army of Thieves, y una serie de animación titulada Army of the Dead: Lost Vegas, que narrará la historia de algunos de los protagonistas en el momento del brote del virus. Esto ha hecho que no sean pocos los fans que se pregunten si, como parte de esta saga, hay escena post-créditos.

Sin embargo, el director de Liga de la Justicia y 300 ha decidido no incluir ninguna secuencia posterior a los créditos en Ejército de los Muertos que adelante lo que está por venir o que conecte con las nuevas entregas de este universo zombie.

Aunque los últimos años, y en gran parte gracias a Marvel, el público se ha acostumbrado a esperar a que acaben las letras para verse obsequiado con una escena adicional, lo cierto es que los dos proyectos de Army of the Dead son precuelas y, de momento, no hay ninguna secuela confirmada aunque, como bien sabrán quienes hayan visto el filme, no está ni mucho menos descartada.

Además, hay que tener en cuenta que Snyder no es muy amigo de incluir escenas post-créditos en sus películas. Incluso en su versión de Liga de la Justicia, optó por un epílogo completo en lugar de las dos secuencias que Joss Whedon incluyó en el filme estrenado en cines en 2017.

Eso, por supuesto, no quiere decir que Ejército de los Muertos no deje abierta la puerta a una hipotética secuela, ya que la idea de Netflix sigue siendo hacer una nueva franquicia de zombies, y de hecho hay una última secuencia que deja todo listo para una continuación. En todo caso, puede respirar tranquilo sabiendo que no se perderá nada si se levanta cuando empiezan a aparecer los títulos finales de crédito.