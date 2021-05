Pánico por los píxeles muertos en Ejército de los Muertos de Zack Snyder: "Es lo que más miedo da de la película"

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Son muchos los abonados de Netflix que se han acercado a Ejército de los Muertos (Army of the Dead) desde su estreno el pasado viernes. Pero muchos de los espectadores del servicio de streaming han encontrado un fallo en la película de Zack Snyder que ha hecho saltar las alarmas. Los usuarios alertaron a través de las redes sociales que, en algunas escenas, se pueden ver unos píxeles blancos en la película de zombies lo que ha generado una ola de críticas (y también de bromas) en Twitter.

Bajo hashtags como #DeadPixels o #ArmyOfTheDeadPixels, los internautas han compartido sus impresiones sobre este error que hizo pensar a muchos que su televisión se había estropeado.

Según Variety, estos píxeles blancos podrían ser el resultado de un fallo en los sensores de las cámaras con las que se grabó la cinta. Tal como señala la publicación, el cineasta empleó cámaras digitales RED Monstro y objetivos vintage Canon para la filmación.

"La parte más aterradora de Ejército de los Muertos son las escenas en las que parece que mi tele OLED tiene píxeles muertos", comentó un usuario. "Ejército de los Muertos fue superdivertida. Aún más divertida cuando me di cuenta de que el problema de los píxeles muertos no era de mi televisor, así que pude relajarme un poco", comentó otro espectador.

the scariest part of Army of the Dead are the scenes that make it look like my OLED tv has dead pixels pic.twitter.com/cvpFu8qks8 — Norman Chan (@nchan) May 22, 2021

Army of the Dead was super fun. Even more fun when I realized that dead pixel issue wasn't my TV so I could relax a little bit. — keithkrebs (@keithkrebs) May 23, 2021

"Honestamente, todos los píxeles muertos en Ejército de los muertos me distrajeron un poco. No arruinó la experiencia, pero definitivamente se notó. Espero que puedan deshacerse de ellos. Me sorprende que Zack no se diera cuenta", apuntó otro tuitero.

honestly all the dead pixels in Army of the Dead were kind of distracting. didn't ruin the experience or anything but it was definitely noticeable. i hope they're able to get rid of them. i'm amazed zack didn't notice. — 𝕁𝕒𝕜𝕖 💛❤💙 (@TheBearded_Jake) May 23, 2021

"Me he pasado la mayor parte de la película preguntándome si mi televisión estaba rota", lamentó un usuario.

I spent most of it wondering when my TV had broke. #deadpixels — Swissyellow (@swissyellow) May 23, 2021

Espero que disfrutéis mucho del píxel muerto en Ejército de los muertos. Esto también era intencional, como todo lo que hace el dios Snyder. — Diango Blu (@kaleighsundans) May 23, 2021

Juraba que tenía un píxel malo, por la película el Ejército de los Muertos. Gracias a Dios fue solo un susto. — Ronny (@4onny) May 23, 2021

Me acabo de cagar viendo "Ejército de los muertos", hay una escena que sale un pixel muerto y me he rayado muchísimo creyendo que era mi Tele 😱



Por ahora es lo que más miedo me ha dado de la peli, he hecho un test de colores en la TV por si acaso y todo 🤣 — ♡ 𝗠𝗶𝗹𝗮 𝗟𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲𝘆 ♡ (@MilaLangley) May 24, 2021

Buenas tardes @NetflixES

¿No os pasa que a veces, depende del plano, la película EJÉRCITO DE LOS MUERTOS tiene pixeles muertos?

Mi tv no es que ya lo he comprobado.

Esos pixeles muertos aparecen y desaparecen depende de la escena.

Si amplias debajo de la ceja. pic.twitter.com/jAv2PvdKsJ — Kovacslev (@Kovacslev79) May 22, 2021

A alguien mas le aparecen “píxeles muertos” en “el ejército de los muertos”? O esta muriendo mi TV? — Paulo Seguel (@PauloSeguel) May 23, 2021

"Scott Ward (Dave Bautista), un héroe de la guerra contra los zombis, ahora trabaja en un restaurante de hamburguesas a las afueras del pueblo que es su nuevo hogar, cuando el magnate de casinos Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) lo busca para proponerle una misión que significaría una apuesta final: entrar en la zona de cuarentena infectada de zombis y recuperar 200 millones de dólares que están en una bóveda antes de que el Gobierno lance una bomba nuclear sobre la ciudad en 32 horas. Sin nada que perder, Ward acepta el desafío", reza la sinopsis de la cinta.

Parece que Ejército de los muertos no es la única producción de Netflix con píxeles muertos, ya que algunos usuarios de Reddit han afirmado haber detectado este problema en otros títulos como la serie de fantasía Sombra y Hueso o la película de acción Tyler Rake.