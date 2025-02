¿Aparecerá el todopoderoso personaje Marvel en Vengadores: Doomsday y Secret Wars?

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Joe y Anthony Russo volverán a formar parte del UCM con Vengadores: Doomsday y Secret Wars, que llegarán a las salas el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, respectivamente. Nuevas informaciones indican que un importante personaje del Universo Marvel, así como algunas de sus variantes, estarán en ambas cintas, que verán a Robert Downey Jr. adoptando el manto de Víctor Von- Doom.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata, según Daniel Ritchman, de Uatu, también conocido como el Vigilante. Según ha comentado el insider en su Patreon, tanto esta entidad cósmica, asociada habitualmente a Los 4 Fantásticos, como múltiples encarnaciones suyas, aparecerán en la quinta y sexta entrega de los Vengadores.

La irrupción de Uatu, que siempre se presenta en los eventos más significativos de Marvel, no sería en absoluto sorprendente, ni tampoco la de sus diversas variantes. Al fin y al cabo, la temporada 3 de What If (¿Qué pasaría si...?) ya reveló que este Vigilante no es el único de su raza que carga sobre sus hombros con la responsabilidad de tamaño cometido.

when they kill uatu and his khia friends >>> https://t.co/CAP5dYChjS — TJ 🌨️ 1124 9-4 4 396 🧸 (@celestialdevils) January 21, 2025

Pese a que, por ahora, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, no se ha pronunciado al respecto, Uatu y su raza aparecieron brevemente junto a Stan Lee en una escena de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. El propósito de esta antigua y poderosa raza alienígena es el de registrar la historia del universo sin llegar a ser participar directa o indirectamente en ella.

Sin embargo, Uatu ha roto en numerosas ocasiones su promesa de no intervenir en los acontecimientos de la Tierra cuando esta corre una grave amenaza. Es probable que, llegado el caso, en su búsqueda del poder necesario para rehacer el multiverso a su voluntad, el Doctor Doom de Downey Jr. termine cruzándose con los Vigilantes, aunque, de momento, toca esperar para averiguarlo.