Anya Taylor-Joy explica por qué no hay actrices de método: "Las mujeres no podemos perder la cabeza por completo" - CONTACTO

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Mientras que hay quienes defienden a capa y espada la actuación de método, como Daniel Day-Lewis, otros no dudan en cargar contra ella. Por su lado, Anya Taylor-Joy observa que se trata de una técnica mayormente usada por intérpretes masculinos y explica a qué se debe.

"Si te fijas, las mujeres no hacemos actuación de método porque tenemos cosas de las que ocuparnos, así que no podemos perder la cabeza por completo", señaló la actriz en una entrevista concedida a Complex News.

Para Taylor-Joy, la interpretación es, en cierto modo, "como una psicosis controlada". "Te haces pasar por otra persona, tienes sus pensamientos durante 16 horas al día y te mueves como ella, en su casa, con su ropa. Es como si una hermana o una compañera de piso se quedara a vivir [en mi mente] durante un rato", explicó.

"Simplemente estoy muy agradecida de que las personas que forman parte de mi vida lo entiendan y lo sepan", expuso la actriz, revelando que, cuando se le "va de las manos", a veces le "llaman por el nombre del personaje". "Pero no me imagino manteniéndolo todo el tiempo porque, de nuevo, vas a trabajar con cientos de personas y es tu responsabilidad tratarlas bien y ayudarlas a dar lo mejor de sí mismas. Si te empeñas demasiado en ser un capullo, entonces eso no va a ser muy divertido", razonó.

KRISTEN STEWART, SOBRE LA ACTUACIÓN DE MÉTODO

Taylor-Joy no ha sido la única en señalar diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la actuación de método. El pasado mes de diciembre, Kristen Stewart expresó una opinión similar, aduciendo que los hombres usan estas técnicas para afianzar su masculinidad.

"La interpretación es intrínsecamente vulnerable y, por lo tanto, bastante vergonzosa y poco masculina", expresó Stewart en declaraciones a The New York Times. "No hay nada de bravuconería en sugerir que eres el portavoz de las ideas de otra persona. Es intrínsecamente sumiso. ¿Alguna vez has oído hablar de una actriz que utilizara el método?", observó.