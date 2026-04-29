La cronología del agua, ópera prima de Kristen Stewart, llega a Filmin

Tráiler y fecha de estreno de La cronología de agua, ópera prima de Kristen Stewart basada en Lidia Yuknavitch - FILMIN

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

El 8 de mayo se estrena en Filmin La cronología del agua, ópera prima de la antaño estrella de la saga Crepúsculo y nominada al Oscar por Spencer en 2022 Kristen Stewart. Protagonizada por Imogen Poots (28 semanas después, Green Room), la película basada en la novela homónima de Lidia Yuknavitch ha lanzado un tráiler que muestra cómo la escritora encontró la salvación en la literatura y la natación tras una infancia y juventud marcadas por abusos y adicciones.

El avance, de minuto y medio de duración, arranca con Lidia Yuknavitch (Imogen Poots) en la cocina de noche con su padre, quien abusó de ella sexualmente. Él rompe el silencio con una frase inquietante: "Hola, ¿no puedes dormir? Yo tampoco. Ven aquí".

Las siguientes imágenes hacen un recorrido por distintos momentos de la vida de la protagonista, desde su infancia hasta la adultez. El adelanto de la cinta que cuenta con un guion firmado por Stewart y Andy Mingo (Romance) muestra recuerdos dolorosos e instantes de crecimiento personal, como algunas escenas de Yuknavitch logrando reconstruirse a través de sus pasiones: la escritura y la natación.

"Cuando no encuentras palabras para el dolor, deja que tu imaginación cambie lo que conoces", dice Boots al final del avance. Tras una breve pausa, añade otra frase: "¿Cuánta distancia hace falta para nadar hasta una misma?".

"La escritora Lidia Yuknavitch encontró la salvación, tras una infancia y juventud marcados por los abusos y adicciones, en la literatura y la natación y acabó convirtiéndose en una exitosa maestra, madre y escritora", adelanta la sinopsis oficial de La cronología del agua, cinta presentada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes el pasado año.

Desde que leyó las memorias de Yuknavitch en 2017, Kristen Stewart supo que quería convertirlas en su primera película como directora: "A las cuarenta páginas estaba convencida de que nadie más podía hacer esta película". La ahora también directora añade que lo que le atrajo fue, precisamente, la forma en que Yuknavitch escribe sobre el trauma, el deseo y el poder desde la experiencia física de ser mujer.

Sin embargo, Stewart confiesa que sacar adelante el proyecto fue un proceso largo y complicado, y ha hablado abiertamente de las dificultades que encontró para financiar la obra para una directora debutante.

Además de su debut como directora, Kristen Stewart también debutará en televisión. La actriz protagonizará The Challenger, la serie de Prime Video centrada en la figura de la astronauta Sally Ride. Además de sus aclamados papeles en Crepúsculo o Spencer, Stewart se ha consolidado como una de las actrices más populares de su generación por sus papeles en películas como Blancanieves y la leyenda del cazador, Café Society, Personal Shopper Viaje a Sils Maria o la más reciente Sangre en los labios.

Junto a Poots, completan el reparto de La cronología del agua Thora Birch, James Belushi, Tom Sturridge, Earl Cave, Charlie Carrick, Michael Epp, Kim Gordon, Susannah Flood, Jeremy Ang Jones, Anna Wittowsky.