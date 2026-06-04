Anya Taylor-Joy huye del FBI en el emocionante tráiler de Lucky, nueva serie de Apple TV - APPLE TV

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Lucky, adaptación de la exitosa novela homónima de Marissa Stapley y protagonizada por Anya Taylor-Joy, llegará a Apple TV+ el próximo 15 de julio. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un trepidante tráiler de esta miniserie donde la actriz da vida a una joven que vuelve a verse arrastrada por su pasado criminal y termina huyendo del FBI.

El adelanto arranca con el personaje de Taylor-Joy sometido al procedimiento de toma de fotografías policiales. "Lucky, escúchame. Este mundo es complicado, debería haberte enseñado a sobrevivir", le dice John, su padre (Timohty Olyphant), a la joven a continuación.

"Lo sé, papá. Pensaba que me gustaría salir con vida", responde Lucky mientras una secuencia muestra al FBI persiguiéndola primero en un casino y después por carretera. Es entonces cuando el avance descubre a Lucky con su joven marido, Cary (Drew Starkey), en la habitación de un hotel con un montón de dinero, fruto de un atraco.

Instantes después, descubre que Cary le ha traicionado y se ha llevado todo el botín, dejando que cargue con las culpas. A continuación entra en escena Priscilla (Annette Bening), la madre de Cary. "Hola, querida. Cuánto tiempo", le suelta invitándola a subir a su coche.

"¿Y mi hijo?", pregunta. "No lo sé", responde Lucky. "¿Y mi dinero?", continúa Priscilla interrogando a la joven. "Yo no lo tengo", contesta. Sin embargo, la madre de Cary le advierte que esa es la "respuesta equivocada".

LUCKY NO ESTÁ DISPUESTA A HUIR

Seguidamente, las imágenes muestran varias escenas sobre el pasado de Lucky, su relación con Cary, la policía persiguiéndola por las calles y a Priscilla amenazándola. "No voy a huir. Ni de ti ni de nadie", sentencia Lucky.

Basada en la novela homónima de Stapley, la serie cuenta la historia de Lucky (Taylor-Joy), que se ve obligada a huir cuando un atraco multimillonario sale mal. Perseguida tanto por el FBI como por un despiadado jefe de una organización criminal, Lucky deberá encontrar una salida mientras lucha por su vida.

Creada por Jonathan Tropper junto a Cassie Pappas, la ficción también cuenta en su elenco con Aunjanue Ellis-Taylor, Clifton Collins Jr. y William Fichtner. Tropper es también productor de Lucky, mientras que Pappas ejerce como productora ejecutiva junto a Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Taylor-Joy y Jonathan van Tulleken, quien dirige el primer episodio.