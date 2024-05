MADRID, 3 May. (CulturaOcio) -

Furiosa: De la saga Mad Max llegará a los cines el próximo 24 de mayo. Con una historia centrada en el personaje de Charlize Theron en Mad Max: Fury Road, es ahora Anya Taylor-Joy la que interpreta su versión joven en esta nueva entrega. Durante el preesteno de Furiosa en Sydney, Australia, la protagonista de la cinta ha deslumbrado con un peculiar atuendo.

Taylor-Joy ha acudido al estreno de su nueva película con un vestido corto transparente. Hecho de piedras doradas entrelazadas con cadenas doradas, lo que más sorprende de este vestido es que está recubierto de flechas también doradas. Además de en la prenda, las saetas también están presentes en un tocado que repite el patrón del conjunto.

Según la revista People, el vestido elegido por Taylor-Joy pertenece a la colección de primavera-verano de 1996 diseñado por Ryan Hastings y Paco Rabanne. El color dorado y los detalles carmesíes del vestido de la actriz recuerdan a los colores de promoción de Furiosa, como los del título en su cartel promocional o la paleta de colores dominante en el adelanto.

