¿Anya Taylor-Joy ha fichado por lo nuevo de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado?

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

La habitación de al lado, el primer largometraje de Pedro Almodóvar rodado íntegramente en inglés, continúa sumando estrellas a su reparto. A los nombres de Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro y Alessandro Nivola, ahora podría sumarse el de Anya Taylor-Joy.

La protagonista de Gambito de dama aparece entre los nombres del elenco principal del filme junto a Swinton, Moore y Turturro en según anunció el vicepresidente ejecutivo de Sony Pictures Classics en el marco de la programación de la CinemaCon, según informa The Film Stage. Si bien todavía se desconoce qué papel interpretará Taylor-Joy, ya se especuló que podría encarnar a la hija de Swinton en la cinta, como señalaba Cineuropa en enero.

La película empezó a rodarse en marzo y Sony Pictures Classics compartió una foto del cineasta posando junto a Moore y Swinton. El mencionado trío protagoniza otras imágenes compartidas por Agustín Almodóvar, hermano del director y productor de El Deseo.

La que no figura de momento en ninguna foto de rodaje es Anya Taylor-Joy. Sin embargo, la actriz y el cineasta fueron fotografiados juntos en actitud cómplice en la fiesta de los Oscar 2024 de Vanity Fair.

Pedro Almodóvar and Anya Taylor-Joy at the Vanity Fair #Oscars Party pic.twitter.com/8Xitk2TSEq