Imponente primera imagen de Anya Taylor-Joy como Furiosa, el spin-off de Mad Max: Fury Road

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

El éxito que supuso Mad Max: Fury Road en 2015 llevó a sus responsables a planificar un spin-off con el que expandir el apocalíptico universo. Así, hace años se anunció Furiosa, una precuela sobre el personaje de Charlize Theron que, esta vez, interpretaría Anya Taylor-Joy. Su primera imagen ya ha salido a la luz.

Se espera que durante la Comic Con Experience de São Paulo, Warner Bros. lance el primer tráiler de la película. Pero antes, en el espacio habilitado para la compañía, se ha dejado ver el primer vistazo a Taylor-Joy como el imponente personaje, tal y como ha publicado Collider.

first glimpse at anya taylor-joy as furiosa at the #CCXP23 in brazil pic.twitter.com/0beoiFUaDg