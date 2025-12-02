Anne Hathaway, una diva pop atormentada en el tráiler de Mother Mary, el terrorífico musical de A24 - A24

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Mother Mary, el nuevo musical de terror de A24 con Anne Hathaway como protagonista, llegará a los cines en abril de 2026. El filme dirigido por David Lowery (A Ghost Story, El caballero verde) ha lanzado su primer tráiler que muestra a la ganadora del Oscar por Los miserables encarnando a una estrella musical atormentada por sus deseos, una perturbadora relación y extraños ritos

El adelanto arranca con Mother Mary, el personaje de Hathaway, entrando en el escenario de su concierto ataviada como una diva al más puro estilo Lady Gaga. Seguidamente, las imágenes muestran a la cantante cogiendo un avión para aterrizar más tarde en un lóbrego caserón.

"¿Por qué estás aquí?", pregunta Sam, una diseñadora a la que encarna Michaela Coel (Podría destruirte), a Mary delante de una asistente. "Necesito un vestido", responde la diva musical. "Has vuelto arrastrándote a mí", le suelta la diseñadora mientras una secuencia revela que mantuvieron una bonita relación.

"Todo esto va sobre ti", afirma Sam mientras se ponen a trabajar en el diseño de su vestido entre varios reproches. "No quería dejarte fuera", dice Mary. Pero Sam no parece perdonarla y alberga cierto rencor. Es entonces cuando todo empieza a ponerse turbio.

"¿Crees que hay algo dentro de ti? Vamos a expulsarlo", asegura la diseñadora mientras ejercen una especie de ritual de hechicería. Es entonces cuando el adelanto muestra el nuevo vestido carmesí de Mary durante un concierto.

Acto seguido, otras fugaces escenas descubren que el conjuro realizado tiene consecuencias atroces, incluyendo algún tipo de sacrificio de sangre. "Es posible que solo una de nosotras quede en pie cuando esto acabe", sentencia Sam.

La cinta marca, de un lado, el regreso a los cines de Lowery tras la aplaudida El caballero verde, que vio la luz en 2021, y, de otro, el de Hathaway después de protagonizar la comedia romántica La idea de tenerte junto a Nicholas Galitzine, quien dará vida a He-Man en la nueva película en imagen real de Masters del Universo, la cual aterrizará el 5 de junio de 2026.

Dirigida y escrita por Lowery, Mother Mary también cuenta en su reparto con Hunter Schafer, Jessica Brown Findlay, Sian Clifford y FKA Twigs.