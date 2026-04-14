Acusaciones de blasfemia contra Anne Hathaway y Mother Mary por su simbología religiosa y primeras reacciones

Anne Hathaway destata la polémica con su simbología religiosa en Mother Mary: Primeras reacciones - ELASTICA FILMS
MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -
El 31 de julio llega a los cines españoles Mother Mary, el musical de terror de A24 con Anne Hathaway como una cantante atormentada por sus deseos, una perturbadora relación y extraños ritos. A pocos días de su estreno en Estados Unidos, donde llega el 17 de abril, la nueva película de David Lowery ha acaparado la atención por partida doble: por sus entusiastas primeras reacciones y por la controversia surgida en torno a sus imágenes promocionales.
La controversia ha surgido a raíz de varias imágenes en las que Hathaway aparece caracterizada como la estrella del pop que da nombre al filme.
Esa estética, cargada de simbología religiosa, ha llevado a algunos usuarios a interpretar de forma errónea que la actriz encarna a la Virgen María, lo que ha provocado acusaciones de blasfemia contra la intérprete, el director y A24. Sin embargo, la película no gira en torno a la figura bíblica, sino a una artista ficticia en plena crisis personal y profesional.
Más allá de esa polémica, las primeras críticas de Mother Mary han sido muy positivas. Courtney Howard describe el largometraje como "un goce pop-gótico a medida, lujoso, seductor, punzante y sencillamente maravilloso". La periodista califica las interpretaciones de Hathaway y Michaela Coel como "una fuerza metafísica" y subraya que la banda sonora es "de primera".
Por su parte, Ryan McQuade sostiene que Lowery "continúa demostrando por qué es uno de los mejores cineastas de su generación, explorando con maestría el precio fisiológico de ser un artista, así como su profunda relación con quienes colaboran". That Hashtag Show considera Mother Mary "un tapiz conmovedor de extrañeza intoxicante" con un diálogo que suena "como poesía hablada". "Visualmente impactante, musicalmente contagiosa, vigorosamente inquietante y emocionalmente devastadora", añade.
MOTHER MARY, UN "THRILLER POP PSICOERÓTICO"
Jon Partridge habla de "un psicodrama deslumbrante" y de "una montaña rusa emocional de gótico-pop", mientras que Aeron Eclarinal anticipa un "thriller pop psicoerótico absolutamente cautivador y salvajemente impredecible". "Es imprescindible por su mezcla elegante y perturbadora de espectáculo pop y capas emocionales oscuras ocultas debajo", amplía.
"Viejas heridas resurgen cuando la icónica estrella del pop Mother Mary (Anne Hathaway) se reencuentra con su mejor amiga, de quien estaba distanciada, y su antigua diseñadora de vestuario, Sam Anselm (Michaela Coel), en vísperas de su actuación de regreso a los escenarios", reza la sinospis oficial de Mother Mary, que incorpora canciones originales de Charli xcx, Jack Antonoff y FKA twigs.