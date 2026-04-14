Acusaciones de blasfemia contra Anne Hathaway y Mother Mary por su simbología religiosa y primeras reacciones

Anne Hathaway destata la polémica con su simbología religiosa en Mother Mary: Primeras reacciones - ELASTICA FILMS

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

El 31 de julio llega a los cines españoles Mother Mary, el musical de terror de A24 con Anne Hathaway como una cantante atormentada por sus deseos, una perturbadora relación y extraños ritos. A pocos días de su estreno en Estados Unidos, donde llega el 17 de abril, la nueva película de David Lowery ha acaparado la atención por partida doble: por sus entusiastas primeras reacciones y por la controversia surgida en torno a sus imágenes promocionales.

La controversia ha surgido a raíz de varias imágenes en las que Hathaway aparece caracterizada como la estrella del pop que da nombre al filme.

Esa estética, cargada de simbología religiosa, ha llevado a algunos usuarios a interpretar de forma errónea que la actriz encarna a la Virgen María, lo que ha provocado acusaciones de blasfemia contra la intérprete, el director y A24. Sin embargo, la película no gira en torno a la figura bíblica, sino a una artista ficticia en plena crisis personal y profesional.

Novas fotos promocionais da Anne Hathaway como Mother Mary.



O filme chega em cinemas específicos dos Estados Unidos dia 17 e nos cinemas gerais dos Estados Unidos dia 24. pic.twitter.com/FswLPmNHLJ — Anne Hathaway Brasil 👠 (@annehathawaybr) April 12, 2026

New look at Anne Hathaway in David Lowery’s ‘MOTHER MARY’. 📷



Releasing in theaters on April 17. pic.twitter.com/lwkhotm2uP — Film Crave (@_filmcrave) April 12, 2026

Más allá de esa polémica, las primeras críticas de Mother Mary han sido muy positivas. Courtney Howard describe el largometraje como "un goce pop-gótico a medida, lujoso, seductor, punzante y sencillamente maravilloso". La periodista califica las interpretaciones de Hathaway y Michaela Coel como "una fuerza metafísica" y subraya que la banda sonora es "de primera".

David Lowery’s #MotherMary RIPS! A bespoke pop-gothic pleasure that’s luxe, beguiling, barbed with razor wire & flat-out marvelous. Anne Hathaway & Michaela Coel are a metaphysical force. Sensational production design, costumes & cinematography. Score & soundtrack are top shelf. pic.twitter.com/ivJbF0i6NH — Courtney Howard (@Lulamaybelle) April 8, 2026

Por su parte, Ryan McQuade sostiene que Lowery "continúa demostrando por qué es uno de los mejores cineastas de su generación, explorando con maestría el precio fisiológico de ser un artista, así como su profunda relación con quienes colaboran". That Hashtag Show considera Mother Mary "un tapiz conmovedor de extrañeza intoxicante" con un diálogo que suena "como poesía hablada". "Visualmente impactante, musicalmente contagiosa, vigorosamente inquietante y emocionalmente devastadora", añade.

With #MotherMary, David Lowery continues to show why he is one of the best filmmakers of his generation, expertly exploring the physiological toll of being an artist as well as their deep relationship with those they collaborate with. Hathaway & Coel are absolutely incredible! pic.twitter.com/zUvmey5ejc — Ryan McQuade (@ryanmcquade77) April 8, 2026

#MotherMary is a moving tapestry of intoxicating strangeness with pitter patter dialogue, like spoken word poetry. Visually arresting, musically infectious, hauntingly invigorating and emotionally devastating, it demands to live inside your mind. pic.twitter.com/ANqJvJCj9D — That Hashtag Show (Official) (@ThatHashtagShow) April 10, 2026

MOTHER MARY, UN "THRILLER POP PSICOERÓTICO"

Jon Partridge habla de "un psicodrama deslumbrante" y de "una montaña rusa emocional de gótico-pop", mientras que Aeron Eclarinal anticipa un "thriller pop psicoerótico absolutamente cautivador y salvajemente impredecible". "Es imprescindible por su mezcla elegante y perturbadora de espectáculo pop y capas emocionales oscuras ocultas debajo", amplía.

#MotherMary is a scintillating psychodrama, rooted in pain, power, and the reckoning of a creative and emotional partnership. A Goth-pop emotional rollercoaster, realized by a raw and palpable performance from Ann Hathaway and a remarkably intense turn from Michaela Coel. pic.twitter.com/7OCenIMgtQ — Jon Partridge (@Texas_Jon) April 8, 2026

A24's #MotherMary is absolutely riveting, wildly unpredictable, and a full-blown psychosexual pop thriller that had me glued to the screen. Anne Hathway and Michaela Coel's chemistry is undeniable; their performance are raw and downright stonishing to watch.



The movie dives deep… pic.twitter.com/2PJllZP9zB — Aeron Eclarinal - The Direct (@aeronchino) April 8, 2026

"Viejas heridas resurgen cuando la icónica estrella del pop Mother Mary (Anne Hathaway) se reencuentra con su mejor amiga, de quien estaba distanciada, y su antigua diseñadora de vestuario, Sam Anselm (Michaela Coel), en vísperas de su actuación de regreso a los escenarios", reza la sinospis oficial de Mother Mary, que incorpora canciones originales de Charli xcx, Jack Antonoff y FKA twigs.