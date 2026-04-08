Así inspiró Taylor Swift Mother Mary, el musical de A24 protagonizado por Anne Hathaway - A24/CONTACTO

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Mother Mary, el musical de A24 protagonizado por Anne Hathaway, llegará a las salas estadounidenses el próximo 17 de abril. La película, que aún no cuenta con fecha de estreno en España, estará dirigida por David Lowery (A Ghost Story, El caballero verde), que ha revelado que tanto la propia Taylor Swift como la película de uno de los conciertos de su gira Reputation fueron una inspiración clave para Mother Mary.

En una entrevista concedida a Empire, Lowery calificaba Taylor Swift: Reputation Stadium Tour como "una de las mejores películas-concierto de la historia". "Es realmente fenomenal. Y para nuestras secuencias de concierto la vimos una y otra vez. No te imaginas la cantidad de tiempo que estuvimos hablando de Taylor", asegura el realizador.

En Mother Mary, el personaje de Hathaway, que ya fue decrito como "una mezcla entre Lady Gaga y Taylor Swift", abandona su gira musical para buscar a una vieja amiga y diseñadora de moda que le ayudó a forjar su imagen pública y a quien da vida Michaela Coel. Lowery ha reiterado que Swift fue una fuente de inspiración clave para "la creación del personaje" de Hathaway. "A menudo solía decir: 'Imaginad a Taylor Swift dentro de 10 o 15 años"; ese es más o menos el tipo de persona que podría ser", rememora el director.

Además, Lowery explica que tomaron Reputation Stadium Tour como referencia para tratar de imaginar cómo plasmar un espectáculo de grandes dimensiones en la película: "Cogimos tres canciones de Reputation, las desglosamos plano a plano y las analizamos". "Literalmente utilizamos Reputation como guía. Podría hablar de Reputation todo el día", incide el director que, recuerda, acudió junto a Hathaway a un concierto del Eras Tour de Swift en su paso por Europa.

Completan el reparto de Mother Mary, junto a Hathaway y Coel, Hunter Schafer, Jessica Brown Findlay, Sian Clifford, FKA Twigs y Kaia Gerber. La música de la película, escrita y dirigida por Lowery, corre a cargo de Jack Antonoff y Charli XCX.