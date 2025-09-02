MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Coincidiendo con el estreno de Expediente Warren: El último rito, que llega a los cines este viernes 5 de septiembre, abre sus puertas en Madrid el Museo de lo Oculto, una exhibición que reúne algunos de los objetos más tenebrosos vinculados al legado de Ed y Lorraine Warren.

Instalada en el Espacio AMÉN (C/ San Andrés, Nº 3), esta propuesta se presenta como una antesala inmersiva para revivir el terror de una de la sagas más emblemáticas del género que pone punto y final con el estreno de su nueva entrega.

En el interior del museo los visitantes pueden contemplar piezas icónicas de la franquicia The Conjuring que remiten a escenas ya míticas de las películas: la inquietante muñeca Annabelle, que cuenta con su propia saga, protegida en su urna de cristal, la caja de música de la familia Perron y múltiples artefactos que refuerzan la atmósfera sobrenatural del espacio. Además, una audioguía enriquece la experiencia narrando con detalle la historia y el contexto de cada objeto, ampliando así la mitología del universo Warren.

El museo, de carácter temporal, está abierto de 13 a 22 horas hasta el 7 de septiembre. La entrada es gratuita y no requiere reserva, pues el acceso se organiza por orden de llegada y se permite la entrada según disponibilidad de aforo.

La apertura coincide con la cuenta atrás para el estreno Expediente Warren: El último rito, donde Patrick Wilson y Vera Farmiga se reúnen de nuevo como Ed y Lorraine para investigar un último caso en lo que se anuncia como el capítulo final de la saga basada en hechos reales. Completan el reparto Mia Tomlinson y Ben Hardy, que encarnan a Judy Warren y a su novio, junto a Steve Coulter (padre Gordon), Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton y Shannon Kook.

Michael Chaves, que ya tomó el testigo de James Wan en la tercera entrega, vuelve a ser el responsable de la dirección de esta cuarta. El cineasta ha dirigido otras películas de este universo cinematográfico, como La Llorona y La Monja II.