Ana de Armas vuelve a sonar para el UCM

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y reunirá a viejos conocidos del UCM con nuevos héroes como Mr. Fantástico o Sue Storm para enfrentarse con el Doctor Doom de Robert Downey Jr. Con la producción ya en marcha, han vuelto a surgir rumores que apuntan (otra vez) a que el estudio capitaneado por Kevin Feige estaría interesado en que Ana de Armas se uniera al Universo Cinematográfico Marvel.

"Ana de Armas está siendo considerada para un papel importante en Marvel", anunció Daniel Richtman en su cuenta de X. Sin embargo, el conocido 'insider' no especificó ni el personaje ni la película para la que el estudio dirigido por Feige estaría barajando la incorporación de la protagonsita de Ballerina, el spin-off de John Wick.

Hace meses que el nombre de Ana de Armas suena entre las estrellas que estarían en el punto de vista de Marvel. De hecho, el pasado mes de diciembre varias informaciones vincularon a la actriz con Vengadores: Doomsday. Por aquel entones, apuntaron que la actriz hispanocubana estaría en negociaciones para encarnar a un "personaje bastante conocido" de Marvel que tendría un rol importante en Secret Wars, lo que hizo que los fans pensaran en la posibilidad de verla en la piel de The Beyonder o Molecule Man.

Por otro lado, el pasado 24 de julio se materializó el debut en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos de Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) que regresarán en Doomsday.

El filme dirigido por los hermanos Russo también contará con la presencia de varios históricos X-Men como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno) o James Marsden (Scott Summers/Cíclope), además de con Channing Tatum como Gambito, que debutó en Deadpool y Lobezno. Curiosamente, hasta la fecha, los personajes de Ryan Reynolds y Hugh Jackman no están confirmados en el filme.

Quienes sí están confirmados en la quinta cinta de Vengadores son Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Tom Hiddleston como Loki, Chris Hemsworth como Thor, Sebastian Stan como Bucky Barnes/Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Ténoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramirez como Joaquin Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.