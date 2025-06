Ballerina: El director de John Wick aclara si Keanu Reeves volverá en el otro spin-off de la saga

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Ballerina, el thriller de acción protagonizado por Ana de Armas que expande el universo de John Wick. Ambientada entre los eventos de la tercera y la cuarta entrega de la saga, la cinta marca el regreso de Keanu Reeves como el implacable asesino.

Ahora, Chad Stahelski, principal impulsor de la franquicia, ha revelado si el actor volverá a encarnar al personaje en el próximo spin-off. "El spin-off de Donnie Yen no incluye al personaje de John Wick. Tiene a Donnie Yen y es una oda a las películas de kung-fu", le aseguró Stahelski a The Hollywood Reporter sobre esta cinta que tiene por protagonista a Caine, el asesino ciego interpretado por el actor en John Wick: Capítulo 4.

"Si John Wick 1 estaba influenciada por Charles Bronson y Lee Marvin, esta lo está por Chow Yun-fat, John Woo y Wong Kar-wai. Creo que al público le resultará más fácil conectar con ella, ya que pertenece a un subgénero que todos disfrutamos", añadió, sobre este spin-off que se encuentra en preproducción. En cuanto al personaje de Reeves y su inclusión en la trama de Ballerina, según confesó Stahelski, originalmente no estaba prevista. "Eso no estaba en el guion original. Para ser honesto, al principio no estaba de acuerdo. Pero vi el valor que podía aportar, y queríamos apoyar al director Len Wiseman", explicó.

"Acabábamos de estrenar John Wick 4 y fue un gran éxito. No podía repetir la fórmula de la primera John Wick, haciendo una película pequeña de 18 millones e intentar impulsarla", añadió. "Para seguir compitiendo al mismo nivel, había que darle una oportunidad de verdad. Y la forma más sencilla de conseguirlo -al menos desde el punto de vista del estudio- era incluir a Wick en Ballerina, ambientada en un momento cronológico específico", concluyó Stahelski.

Cabe recordar que el spin-off de Caine, con Yen, aún no tiene fecha de estreno. El personaje, un formidable asesino ciego, fue el gran adversario de John Wick en la cuarta entrega de la saga, enfrentándose al sicario interpretado por Reeves, quien, aparentemente, moría al final de la película. No obstante, más allá de su aparición en Ballerina, el actor regresará a la franquicia con una quinta entrega todavía sin fecha de estreno.