Filtrada imagen oficial de Amber Heard (Mera) en Aquaman 2

Amber Heard volverá a interpretar a Mera cuando el próximo 22 de diciembre vea la luz en cines la secuela de Aquaman. Y mientras se acerca la fecha de estreno, ya ha salido a la luz la imagen de cómo lucirá la actriz como la princesa atlante en la cinta protagonizada por el héroe acuático de Jason Momoa.

La presencia o no de Heard en Aquaman y El Reino Perdido es algo con lo que se lleva especulando desde el inicio de la producción. De hecho, tras su enfrentamiento en los tribunales con Johnny Depp, los detractores de la actriz, y fans de Depp, exigieron a Warner Bros., que fuese eliminada de la película dirigida de nuevo por James Wan al igual que el actor fue sustituido por Mads Mikkelsen en Animales Fantásticos, la saga de precuelas de Harry Potter.

Para sorpresa de muchos, el estudio ofreció un adelanto de Aquaman 2 durante la Cinema-Con celebrada en Las Vegas el pasado mes de julio, con el que confirmaba que Heard regresaba como Mera en la nueva entrega de la saga.

Pero no fue hasta hace escasos días que una portada alternativa para el número 4 de Birds of Prey ilustrada por Sun Khamunak, reveló el sorprendente aspecto que luciría Heard en la secuela de Aquaman. Ahora, una nueva línea de productos oficiales es la responsable de ofrecer un vistazo en mayor profundidad al traje atlante que vestirá finalmente la actriz en la película, que cuenta de nuevo con James Wan tras las cámaras.

En este caso, se trata de unas figuras de acción de Aquaman 2 las que han desvelado el nuevo traje de Mera. Las imágenes, que ya circulan por Internet, muestran a Heard enfundada en un uniforme atlante, similar a que ya vistió en la primera cinta de la franquicia, aunque, con notables modificaciones. A pesar de que el traje sigue la misma línea que el ya visto en Aquaman, presenta varias novedades destacables.

