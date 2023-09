Amber Heard (Mera), oculta en el tráiler de Aquaman 2 (Aquaman y el Reino Perdido)

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

El primer teaser tráiler de (Aquaman y el Reino Perdido) Aquaman and The Lost Kingdom que llegará a los cines el próximo 20 de diciembre, reveló el regreso de Yahya Abdul-Mateen II como el villano Black Manta. Pero también las primeras, aunque fugaces e inadvertidas imágenes de Amber Heard retomando su papel de Mera en la cinta protagonizada por Jason Momoa.

La presencia o no de Heard en la película es algo con lo que se lleva especulando desde que Aquaman 2 arrancó su producción. Tras sufrir diversos boicots por parte de sus detractores, la propia actriz confirmó su participación en la nueva entrega de la saga a su paso por el pasado Festival de Cine de Taormina 2023, reconociendo sentirse "honrada" por formar parte de ella.

De cara a su próximo estreno, el pasado 11 de septiembre, Warner Bros. lanzó un fugaz adelanto cuya intención era servir de aperitivo hasta que los fans puedan disfrutar del tráiler completo de la película, que llegará en tan solo unas horas. Y en él, además de confirmarse que Black Manta será más poderoso que nunca, si se presta atención también puede verse por unos instantes en una de las secuencias a Heard en el papel de la heroína atlante dirigiéndose a toda prisa hacia una casa que se encuentra en llamas.

Por ahora se desconoce si el papel que jugará Heard como Mera en la trama de Aquaman and the Lost Kingdom será o no significativo. Sin embargo, este avance, ha resultado tan decepcionante para los fans como para el director de la película, James Wan por la decisión del estudio para lanzarlo sin apenas contenido. Esto no solo parece reforzar la idea de que Warner ha tardado demasiado tiempo en promocionar la película, sino que muchos seguidores del Universo DC lo han criticado duramente en las redes sociales.

"Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con el héroe de una vez por todas. Esta vez, Black Manta es más poderoso que nunca y cuenta con las facultades del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, y forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible", reza la sinopsis oficial del filme.

Además de los ya mencionados Momoa, Abdul-Mateen II y Heard, la secuela de Aquaman cuenta también en su reparto con nombres de la talla de Patrick Wilson (Orm) o Dolph Lundgren (Nereus) Nicole Kidman (Atlanta), Temuera Morrison (Tom Curry) y la aparición de Ben Affleck como Batman/Bruce Wayne, que tras su estelar presencia en The Flash, se despedirá así del personaje.