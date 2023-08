Deep vs. Heard: El motivo por el que ni Johnny Deep ni Amber Heard hablan el documental de Netflix

Deep vs. Heard, el documental que profundiza en la mediática batalla legal entre Johnny Deep y Amber Heard, ya está en Netfix. Una serie de tres capítulos de 50 minutos de duración dirigida por Emma Cooper que ha explicado el motivo por el que no ha contado los testimonios de ambos protagonistas en la docuserie.

Tras su separación en 2016, Depp y Heard iniciaron un arduo proceso judicial cuando la actriz de Aquaman aseguró que había sufrido malos tratos por parte del protagonista de Piratas del Caribe. El enfrentamiento se recrudeció a raíz de un artículo que Heard publicó en 2018 en The Washington Post en el que, sin mencionar específicamente a su exmarido, daba su testimonio como víctima de maltrato.

Después de la publicación del texto, el protagonista de Eduardo Manostijeras o Enemigos públicos demandó por difamación a la actriz. Depp vs. Heard aborda de una forma única el juicio entre ambas celebridades al no contar por ninguno de sus capítulos con entrevistas a los propios protagonistas del conflicto para tratar de ser imparcial.

En cambio, se sumerge de lleno en la absoluta revolución que causó que el caso se retransmitiese en directo a través de plataformas como Twitch o Youtube, donde además de hacerse viral, los seguidores de ambas estrellas de Hollywood, se posicionaron incondicionalmente a favor y en contra de cada uno de ellos. Es más, al margen de acaparar los titulares, millones de personas en todo el mundo estuvieron pendientes del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard.

Tanto es así, que en una entrevista con Variety, Cooper explicó las razones por las que no ha contado con Johnny Deep ni Amber Heard en la docuserie de Netflix. "Me di cuenta de que estaba viendo absorta la retransmisión en directo, comentándola con mis amigos y viendo lo que todo el mundo decía en las redes sociales. Y me preguntaba qué decía de mí que estuviera tan interesada en lo que parecía un triste acontecimiento abierto de una relación privada", aseguró la realizadora.

Sin embargo, confiesa la cineasta, "cuánto más lo investigaba, más sentía que nos encontrábamos con un fenómeno cultural y social. Como realizadora de documentales, me percaté de que tenía la oportunidad de reflejar cómo me sentía mientras lo veía, y sentí que era un momento real en el tiempo".

Finalmente, el proceso legal, que duró seis semanas tras iniciarse el 11 de abril de 2022 en Fairfax, Virginia, se saldó con un veredicto favorable para el protagonista de la saga Piratas del Caribe y con la actriz condenada a pagarle a Depp 15 millones de dólares (que finalmente fueron 10,3 millones) por daños compensatorios y punitivos. Pese a ello, también se falló a favor de uno de los tres cargos presentados por Heard, que recibió 2 millones de dólares.