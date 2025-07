Julia Roberts y Andrew Garfield afrontan un escándalo sexual en el tráiler de Caza de brujas lo nuevo de Luca Guadagnino

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Luca Guadagnino, director de títulos como Call Me By Your Name, Queer o Rivales, volverá a la gran pantalla con Caza de brujas. Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Julia Roberts, Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg protagonizan la cinta, que llegará a los cines el próximo 10 de octubre y ya tiene tráiler.

Escrita por Nora Garrett, la historia sigue a una profesora universitaria encarnada por Julia Roberts que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante (Ayo Edebiri) acusa a uno de sus compañeros de trabajo (Andrew Garfield) y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.

El tráiler comienza con el personaje de Garfield, Hank, lanzando una crítica a la Generación Z. "Todos los de tu generación tenéis miedo de decir algo incorrecto. ¿Cuándo ofender a alguien se convirtió en el pecado capital por excelencia? Sentir vergüenza de mostrarte tal como eres es una bobada", dice. "Tal vez fue la época en la que tu generación empezó a meternos a todos en el mismo saco", contesta Maggie (Edebiri).

El tráiler insinúa que tanto Hank como Maggie están obsesionados con la profesora interpretada por Roberts, que se convierte en confidente de la estudiante. Maggie le cuenta a la profesora que Hank la ha agredido sexualmente. "Hank me acompañó a casa. Dijo que nos tomásemos la última y le dije que vale. Ya le conoces, todo el mundo adora a Hank. Se pasó de la raya. Es lo correcto, ¿no? Contárselo a alguien y, bueno, dado tu historial...", relata, a lo que el personaje de Roberts contesta: "¿Cómo que dado mi historial?".

Por su parte, Hank asegura que pilló a Maggie copiando en un examen. Las acusaciones culminan en un escándalo encendido. "Es que me parece increíble, agreden a una mujer negra y los blancos encuentran la forma de darle la vuelta", lamenta Maggie.

El adelanto culmina con una tensa secuencia entre Maggie y su profesora. "Ya no me siento cómoda teniendo esta conversación contigo", dice la estudiante. "No todo tiene que hacerte sentir cómoda", responde el personaje de Roberts.