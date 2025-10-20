Luca Guadagnino defiende el polémico final de Caza de brujas: "Esta es nuestra historia"

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Este pasado viernes 17 de octubre llegó a los cines Caza de brujas, la nueva película de Luca Guadagnino. La cinta, que ya se proyectó fuera de concurso en el Festival de Venecia, aborda un escándalo de acoso sexual en un ambiente universitario y ha sido objeto de polémica por su particular mirada a temas tan sensibles como actuales. Ahora, el cineasta ha explicado el desconcertante final.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En Caza de brujas, la profesora de filosofía Alma (Julia Roberts) se ve en una encrucijada vital cuando su alumna estrella, Maggie (Ayo Edebiri) acusa a uno de sus compañeros de departamento y amigo, Hank (Andrew Garfield) de haberla agredido sexualmente, algo que él niega. A lo largo del filme, Alma se resiste a posicionarse, guiada en parte por un episodio de su pasado que acaba saliendo a la luz.

La película no da una respuesta definitiva sobre el caso, dejando en el aire lo que ocurrió realmente entre Maggie y Hank, algo que puede ser problemático para algunos espectadores. "Para mí, la respuesta siempre está en los ojos del público", afirmó Guadagnino en una entrevista concedida a Entertainment Weekly. "¿Cómo puedo dejar que el público encuentre su propio punto de vista sobre algo si yo decido de antemano cuál es la verdad de las cosas?", expuso.

En cuanto a la opinión de los actores, Garfield tiene su propia visión del personaje que encarna, aunque no está dispuesto a compartir demasiado sobre ella. "No diré lo que decidí que Hank creía sobre los acontecimientos en cuestión. Creo que es mejor mantenerlo en secreto", explicó, admitiendo en todo caso que una escena en particular, en la que Alma tiene que apartar bruscamente a Hank, le dio qué pensar.

"Lo que realmente es muy interesante de interpretar, creo que para todos nosotros, es el momento en el que nuestros personajes nos ocultan la verdad a nosotros mismos y en el que, en cierto modo, no podemos ver nuestra propia espalda, nuestro culo", señaló.

CAMBIOS EN EL DESENLACE

La última escena de Caza de brujas tiene lugar cinco años después de los eventos principales y termina con un desconcertante "corten" fuera de cámara que rompe la cuarta pared. Según reveló el cineasta, ese detalle no formaba parte del guion, sino que se le ocurrió "dos o tres semanas antes de terminar".

Guadagnino indicó que se había inspirado en la ópera Falstaff de 1893 compuesta por Giuseppe Verdi, al final de la cual, "todos los personajes salen al escenario formando una gran fila y dicen: 'Todo en el mundo es comedia'". "Me encanta la idea de que se derrumbe esta cuarta pared, y básicamente le digo al público: 'Esta es nuestra historia. La contamos así. Decidan ustedes mismos'", añadió.

Respecto al desenlace, cabe decir además que no era el que Nora Garrett, responsable del guion, había proyectado en un principio. El final que ella había escrito mostraba a Alma sacrificando su carrera por apoyar a Maggie. "Cuando Luca se incorporó al proyecto, básicamente dijo: 'Me encanta todo lo que tiene esta película, excepto las últimas veinte páginas'", declaró Garrett en declaraciones a IndieWire.

"Así que quedó claro desde el principio que quería cambiar el final. En parte, porque cuando piensas en la realidad de cómo funciona la vida, Luca es muy intencional y está también muy comprometido con la verdad, la realidad y la verosimilitud", explicó la guionista.