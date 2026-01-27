Intenso tráiler de Amarga Navidad, lo nuevo de Almodóvar: ¿Puede la ficción salvar a alguien? - EL DESEO

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, ha lanzado su tráiler oficial. Protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie, entre otros, la cinta verá la luz en cines el 20 de marzo.

"¿Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta?", proclama en el adelanto Leonardo Sbaraglia, que en la película da vida al director y guionista Raul Durán. "¿Caiga quien caiga?", le inquiere el personaje de Quim Gutiérrez.

En el avance, de poco más de dos minutos de duración, Sbaraglia aparece frente a la pantalla de su ordenador, preparado para enfrascarse en la escritura, pero a lo largo del avance se muestra en repetidas ocasiones el documento de texto vacío. También hace acto de presencia Aitana Sánchez-Gijón, que se dirige al personaje de Sbaraglia para decirle, severa: "¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder".

Completan el reparto de Amarga Navidad Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz.

"Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad. Porque Amarga Navidad desarrolla cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones", reza la sinopsis oficial de la película.