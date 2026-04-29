La española Yo siempre a veces se alza con el premio a mejor guion en Canneseries

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Yo siempre a veces, serie creada por Marta Loza y Marta Bassols, ha sido premiada en Canneseries en la categoría de mejor guion, escrito por las creadoras junto a Almudena Monzú. La ficción, protagonizada por Ana Boga y David Menéndez, es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Suma Content.

"Es un sueño estar aquí, jamás imaginamos llegar a Cannes con nuestra primera serie. Estamos muy emocionadas y felices de recibir este premio", han expresado Loza y Bassols en declaraciones proporcionadas por Movistar Plus+. La ficción británica Alice and Steve ha sido la más laureada del festival, alzándose con el galardón a mejor serie y el Premio Especial a la interpretación de su elenco, además del Prix des Lycéens.

Yo siempre a veces sigue a Laura (Ana Boga), una joven madre que se enfrenta a las vicisitudes de la crianza en un contexto marcado por la precariedad y las expectativas desiguales que se ciernen sobre ella y su pareja Rubén (David Menéndez). Los seis capítulos que componen la serie ya están disponibles en Movistar Plus+.

La ficción española Se tiene que morir mucha gente ha competido también en la sección oficial de Canneseries, cuyo jurado ha estado presidido por Isabel Coixet. Además, han sido seleccionadas para competir este mes de mayo en Cannes los largometrajes españoles Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes participan como productores en Yo siempre a veces.