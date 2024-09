Almodóvar quiere rodar una película sobre Zendaya y su estilista: "Eva al Desnudo y El diablo viste de Prada"

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

Tras su triunfal paso por el Festival de Venecia, donde fue galardonado con el León de Oro por su nueva película La habitación de al lado, Pedro Almódovar ha recogido el premio Donostia en el Festival de San Sebastián en reconocimiento a toda su trayectoria. Una carrera en la que el realizador manchego ya ha revelado uno de los proyectos que tiene en mente.

Vanity Fair entrevistó a Almodóvar y le preguntaron sobre las redes sociales, a lo que él contestó que era un tema que le interesaba. "Estoy fascinado con el estilista que se ocupa de Zendaya", aseguró, refiriéndose a Law Roach.

"Lo suyo me parece un acto de creación enorme. Tiene que ver con la moda, con la frivolidad y lo social, y tiene que ver con la promoción. Pero sobre todo me parece que hace falta tener talento para eso. He preguntado por ese chico, y me han dicho que es casi tan diva como ella. Me encantaría hacer una película sobre ellos, una mezcla de Eva al desnudo cruzado con El diablo viste de Prada", desveló.

La revista quiso saber qué tipo de cinta haría sobre ellos. "Esas personas dan para una gran comedia. Los imagino a todos o a todas con su fluidez, compitiendo", adelantó. "Habría un personaje que sería como la máxima autoridad en moda, y luego un o una estilista que querría llegar a tener ese puesto dentro del mundo de las celebrities, buscándolas, y hablando con las casas de modas, y probándose ropa todo el tiempo. Si eres guionista y se te ocurre alguna idea así, me encantaría desarrollarla", añadió.

Lo que hace que la relación entre Roach y Zendaya sea tan única es que, a diferencia de la mayoría de los estilistas, él solo trabaja con ella. Roach anunció formalmente su retirada en 2023 a través de Instagram en una publicación que rezaba: "Si este negocio fuera solo de ropa, lo haría por el resto de mi vida, ¡pero desafortunadamente no lo es! ¡La política, las mentiras y las narrativas falsas finalmente me han afectado! Vosotros ganáis... Estoy fuera". Además, Roach también se ha pronunciado públicamente contra algunas firmas de moda que, según él, se niegan a vestir a Zendaya.