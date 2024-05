Zendaya arrasa en la gala MET y los fans exigen James Gunn: "Poison Ivy inmediatamente"

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Una vez más, Zendaya ha vuelto a llevar un vestido a un evento que no ha dejado indiferente a nadie. La actriz y cantante acudió a la última edición de la gala MET con un diseño de John Galliano para Maison Margiela en el que destacan relieves realistas que imitan racimos de uvas. Una temática naturalista que a algunos fans del cine de superhéroes les ha recordado a alguien.

A raíz del vestido de Zendaya, las redes sociales se han llenado de comentarios comparándola con la villana de los cómics de DC, Poison Ivy (Hiedra Venenosa). Y no es casual, pues hace ya cuatro años la actriz llevó un atuendo inspirado en el personaje en la ceremonia de los premios Emmy 2019.

Ahora, dado que Warner Bros. está a punto de dar el pistoletazo de salida a su nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran, los fans han vuelto a recuperar el clamor que pide que sea ella quien interprete a la icónica antagonista en las películas y series de la franquicia. De hacerlo, recogería el testigo de Uma Thurman, que dio vida a Poison Ivy en Batman y Robin.

"James Gunn, elige a Zendaya como Poison Ivy en el Universo DC de inmediato", demanda un usuario a través de X (Twitter). "Ahora quiero a Zendaya como Poison Ivy", coincide otro fan.

@JamesGunn Cast Zendaya as Poison Ivy in the DC Universe immediately https://t.co/bn0Ti7EKGJ — Henry Foggo (@FOGettabout_it) May 6, 2024

Ahora quiero a Zendaya como poison ivy https://t.co/WpttYBeqtr — Romulus Survivor (@atreidesignis) May 6, 2024

"James Gunn, Zendaya como Poison Ivy", insiste un tercero. "¿Zendaya compitiendo por Poison Ivy en el DCU de James Gunn? ¡Estaría totalmente a favor!", asegura otro fan de la actriz. "¿Zendaya está haciendo una audición para ser Poison Ivy?", se plantea uno más.

Zendaya auditioning for Poison Ivy? pic.twitter.com/7V7jMB6TcG — Kingdom Of The Planet Of The Alex (@Alex_Madden_) May 6, 2024

"Elijan a Zendaya como Posion Ivy", escribe una seguidora de la intérprete. "Zendaya audicionando para Poison Ivy en el nuevo DCU", comparte @yugicentric junto a un vídeo de la alfombra roja de la gala MET. En definitiva, el vestido escogido ha reavivado la ilusión por ver a la actriz dando vida a la perversa villana.

Cast Zendaya as Poison Ivy 🌱🌱 pic.twitter.com/OZSKxNawSp — Natascha ⧗ⴵ⎊ The Eras Tour | Adele 2024 (@theblackwidovv) May 6, 2024

Zendaya auditioning for Poison Ivy in the new DCU.



pic.twitter.com/0wrim6GE9d — Yugi-Centric (@yugicentric) May 7, 2024

"Zendaya va como si Poison Ivy y Harley Quinn hubieran tenido una hija", bromea @lawton_brien. "Es Poison Ivy. Eso es a lo que el atuendo de Zendaya recuerda de Batman", confiesa otro fan más. La unanimidad entre quienes siguieron la gala MET 2024 es total.

Tyla, zendaya looks like if poison ivy and Harley Quinn had a child — Law (@lawton_brien) May 6, 2024

Poison ivy lol 😆 that what zendaya outfit remind of from Batman zendaya goat 🐐😌😌all love ! — lavine Dom Shuler (@KingCrown123) May 6, 2024

Por ahora aún es pronto, pero no es descabellado pensar que James Gunn pueda escuchar las súplicas de estos fans. Y es que ni siquiera es la primera vez que surge el rumor de que Zendaya pueda hacerse con dicho papel. En caso de lograrlo, daría el salto directamente desde Marvel, donde interpreta a MJ, la novia del Spider-Man de Tom Holland, para así formar parte de ambas franquicias de superhéroes.