MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Son varias las películas que en su paso por el Festival de Venecia han recibido notables ovaciones durante esta edición. Tal es el caso de The Brutalist, lo nuevo de Brady Corbet, con 12 minutos de vítores, María, el biopic de María Callas protagonizado por Angelina Jolie, con 8 minutos y The Order, de Justin Kurzel, que acumuló hasta 7 minutos de aplausos. No obstante, La habitación de al lado, la nueva película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, ha superado a todas las anteriores logrando la mayor ovación del festival por el momento: más de 17 minutos de clamor.

Tras la proyección en la Sala Grande del filme, que compite por el León de Oro, la multitud prorrumpió en aplausos y coreó el nombre del cineasta manchego, quien se puso en pie para recibir la ovación junto a Moore y Swinton. Los vítores continuaron cuando el director dedicó un tiempo a firmar autógrafos y hacerse fotografías con los fans.

Pedro Almodóvar hugs Tilda Swinton and Julianne Moore as their film #TheRoomNextDoor earns an unbelievable 17-minute ovation at Venice Film Festival. https://t.co/75AwZus3To pic.twitter.com/YrmHtJCSD5 — Variety (@Variety) September 2, 2024

La habitación de al lado, que llegará a los cines españoles el próximo 18 de octubre, es la primera película rodada en inglés por Almodóvar. La cinta relata la historia de una madre (Swinton) y una hija separadas por un gran malentendido y, entre ambas, otra mujer, Ingrid (Moore), amiga de la madre, depositaria del dolor y la amargura de ambas.

En la rueda de prensa oficial, el director presentó el filme como una "respuesta a los discursos del odio que se oyen cada día" en España y en "todo el mundo". El cineasta aprovechó para "mandar un mensaje de abrir los brazos a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras" y que la ultraderecha pretende convertir en "invasores".

Asimismo y teniendo en cuenta los temas tratados por el filme, Almodóvar se pronunció a favor de la eutanasia. "Creo que España es el cuarto país europeo en tener una Ley de eutanasia, pero es urgente que exista en todo el mundo, sin que haya una regulación política ni judicial. Creo que simplemente el médico que atestigua la gravedad del paciente y su situación deberían ser suficientes", defendió.

Rodada entre Madrid y Nueva York, la película cuenta también con Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Matthews y Victoria Luengo. La cinta está basada en la novela Cuál es tu tormento de Sigrid Nunez.