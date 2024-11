Alerta roja en Marvel con Capitán América 4: Más reshoots tras un tercer montaje fallido

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World llegará a los cines el 14 de febrero de 2025 con Anthony Mackie como nuevo centinela de la libertad. Sin embargo, las últimas proyecciones de prueba, el tercer montaje que se somete a test, no han sido satisfactorias. Es más, nuevas informaciones aseguran que la cinta de Julius Onah podría llevar a cabo nuevos 'reshoots' a escasos tres meses de su estreno.

Según ha dejado caer Daniel Ritchman en su Patreon, las reacciones al último montaje han sido mayormente negativas. Y apunta a que, seguramente, Marvel se verá obligada a efectuar más reshoots a pocas semanas de su estreno en cines tras una tercera ronda de pases de prueba que tampoco han convencido.

