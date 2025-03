Alerta en Marvel: Los guiones de Spider-Man 4 y Vengadores: Doomsday no están terminados

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, cuya fecha de estreno está fijada para el 1 de mayo de 2026, y Spider-Man 4, que llegará a las salas finalmente el 31 de julio de 2026, son dos los títulos más esperados por los incondicionales de Marvel. Las últimas informaciones relacionadas sugieren que tanto la cinta que verá a Robert Downey Jr. convertido en el Doctor Doom como la cuarta entrega de la saga arácnida de Tom Holland tienen sus respectivos guiones aún en desarrollo.

Según ha comentado Daniel Ritchman en su cuenta de Patreon, el libreto de Doomsday todavía no está terminado y seguirán trabajando en él hasta abril, esto es, poco antes de arrancar el rodaje en Reino Unido. Lo mismo sucede en el caso de Spider-Man 4, que, dirigida por Destin Daniel-Cretton, comenzará a filmarse no mucho después de Vengadores 5.

The scripts for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ and ‘SPIDER-MAN 4’ are reportedly still being written.#AvengersDoomsday #SpiderMan4



