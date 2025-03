Filtración masiva de Vengadores: Doomsday con nuevo Black Panther y los aliados del Emperador Doom

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Las primeras imágenes de Vengadores: Doomsday, la película que dirigida por los hermanos Russo, cuyo estreno está previsto para finales de junio y principios mayo de 2026, se han filtrado. Se trata de varios artes conceptuales que muestran a varios de los héroes y villanos protagonistas de la nueva aventura grupal de Marvel Studios y que muestran importantes revelaciones.

Las imágenes, diseños y bocetos que no pueden darse ni mucho menos por definitivos fueron compartidas en su página web oficial por de la artista Mushk Rizvi, que ha trabajado en varias producciones de Marvel Studios. Aunque la artista rápidamente retiró las imágenes, lo que hace pensar que se publicaron sin la autorización del estudio, la premura en eliminarlas hacen pensar que efectivamente se trata de artes conceptuales que realmente forman parte del desarrollo de Vengadores: Doomsday.

En todo caso, las imágenes que cuentan con la etiqueta 'Concept and Development Work (2022 - Early 2024)' se han difundido y replicado rápidamente en redes mostrando importantes detalles de la trama de la película y algunos de sus personajes clave.

Sin duda, una de las más llamativas es una en la que, en un salón con estética medieval, aparece Doctor Doom, el gran villano al que dará vida Robert Downey Jr., sentado en un trono. Frente a él, arrodillado en señal de derrota aparece un personaje que bien pudiera ser Reed Richards, Mr. Fántástico al que dará vida Pedro Pascal en el UCM.

