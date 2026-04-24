Michael B. Jordan y Austin Butler protagonizarán la nueva película de Corrupción en Miami, que ya tiene título - CONTACTO/UNIVERSAL

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

La nueva película basada en la icónica serie de los 80 Corrupción en Miami (Miami Vice) ya ha confirmado a sus protagonistas, así como su título. La cinta, dirigida por Joseph Kosinski (F1: La película, Top Gun: Maverick), llegará a los cines el 6 de agosto de 2027, se titulará Miami Vice '85 y contará con Michael B. Jordan y Austin Butler.

Según señala The Hollywood Reporter, los intérpretes han fichado oficialmente por el filme tras meses de conversaciones. Jordan dará vida a Ricardo Tubbs, a quien encarnara Philip Michael Thomas en la serie original, mientras que Butler será Sonny Crokett, a quien interpretó Don Johnson.

La película estará inspirada en el episodio piloto y la primera temporada de la serie policiaca (que, con cinco temporadas, se emitió en NBC entre 1984 y 1989), además de estar ambientada en la misma época, a diferencia de la cinta de 2006 de Michael Mann.

También inspirada en la serie, pero alejándose de su estética ochentera en favor de una más moderna, la película de Mann contó con Colin Farrell y Jamie Foxx como la pareja de agentes de la brigada antivicio y fue un fracaso en taquilla, recaudando 165 millones de dólares frente a un presupuesto estimado de 135 millones.

¿CUÁNDO COMENZARÁ A RODARSE MIAMI VICE '85?

De acuerdo al medio estadounidense, Miami Vice '85 tiene previsto comenzar su producción este mismo año, con vistas a su estreno en verano de 2027. Kosinski rodará la película con cámaras IMAX, al igual que hizo con F1: La película y Top Gun: Maverick. Producida por el propio Kosinski y Dylan Clak, quien colaboró con el cineasta en Oblivion y la saga El planeta de los simios, la cinta cuenta con un guion escrito por Dan Gilroy basándose en los personajes creados por Anthony Yerkovich.

Aparte del filme de Corrupción en Miami, Jordan, que este mismo año se hacía con el Oscar a mejor actor por su papel en Los pecadores, tiene en su horizonte una nueva versión de The Thomas Crown Affair, que no solo protagonizará sino que también dirigirá y producirá. Por su lado, Butler protagonizará el thriller policiaco de A24 Enemies.