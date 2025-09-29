Glen Powell y Michael B. Jordan protagonizarán la nueva película de Corrupción en Miami, dirigida por Joseph Kosinski

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Tras la adaptación cinematográfica de 2006 dirigida por Michael Mann (Heat), el nuevo reboot de Corrupción en Miami, la mítica serie policiaca de los 80, volverá a la gran pantalla con Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, F1) como director. Con su estreno fijado para el 6 de agosto de 2027, la película habría encontrado a su nueva dupla de detectives en Michael B. Jordan y Glen Powell.

Según informa Nexus Point News, Jordan (Creed, Los Pecadores) y Powell (Hit Man, Cualquiera menos tú) interpretarán a los policías James 'Sonny' Crockett y Ricardo 'Rico' Tubbs en una película escrita por Dan Gilroy, guionista de títulos como Nightcrawler, El legado de Bourne y Andor. Así, la pareja de intérpretes toma el testigo de Don Johnson y Philip Michael Thomas, que interpretaron a los personajes en la serie original, y de Colin Farrel y Jamie Foxx, que los encarnaron en el largometraje dirigido por Mann.

Powell ya trabajó bajo las órdenes de Kosinski en Top Gun: Maverick, cinta protagonizada por Tom Cruise donde dio vida al competitivo y carismático Hangman, que ejercía de contrapunto a Rooster. Por parte de Jordan, Corrupción en Miami, cuyo rodaje está previsto que empiece en 2026, marcará la primera vez que colabora tanto con el director como con el actor.

Todavía no se han revelado detalles de la trama del nuevo filme de Corrupción en Miami que, en todo caso, volverá a seguir los pasos del dúo de estilosos agentes del Sur de Florida que se adentra en carteles de droga, redes de blanqueo y crimen organizado. La ficción se emitió en NBC durante cinco temporadas entre 1984 y 1989.

Tras el fracaso en taquilla de la Corrupción en Miami de 2006, que recaudó 165 millones de dólares frente a un presupuesto estimado de 135 millones, Kosinski pretende realzar una saga icónica replicando el éxito tanto de Top Gun: Maverick, que sumó casi 1.500 millones de dólares a nivel global, como de F1, que con 624 millones es la sexta película más taquillera de 2025 en todo el mundo, por delante de Superman o Los 4 fantásticos.