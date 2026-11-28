Una filtración del set de The Batman saltar las alarmas: ¿Morirá el personaje de Robert Pattinson tras fichar como Bond? - WARNER BROS

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

La noticia del fichaje de Robert Pattinson como el nuevo James Bond ha llegado cuando el actor se encuentra filmando The Batman 2. Un rodaje que no ha estado exento de contratiempos y que, según apuntan los rumores, podría ser el último de la saga que cuente con Pattinson como Bruce Wayne.

The Batman 2, cuyo estreno está ahora previsto para el 18 de febrero de 2028 tras posponerse varias veces, continúa su rodaje con Steven Soderbergh tomando el testigo de Matt Reeves, que se ha apartado temporalmente de la producción por motivos familiares.

Desde el set se han filtrado varios vídeos y fotografías en las que el equipo aparece rodando una escena de un funeral, lo que ha llevado a algunos a especular con que el cruzado enmascarado podría morir en la cinta para que Pattinson pudiera así desvincularse de la saga. No obstante, hay muchas otras posibilidades, como que se trate de un flashback del funeral de Thomas y Martha Wayne, los padres del protagonista.

A Funeral scene for ‘THE BATMAN PART 2’ filming on November 25th in Surrey 🦇



( Via @jamieeast ) pic.twitter.com/mAaQQjfqsR — The Batman Updates (@TheBatmanSaga) November 26, 2026

THE BATMAN 3, AHORA MÁS QUE NUNCA, EN EL AIRE

Teniendo en cuenta que, para cuando se estrene la secuela de The Batman, habrán pasado seis años desde que vio la luz la primera película, han surgido rumores sobre la posible cancelación de la tercera entrega, pues Reeves concibió la saga inicialmente como una trilogía.

El fichaje de Pattinson como el nuevo agente 007 no ha hecho sino avivar estos rumores, que han respaldado 'insiders' de Hollywood como Jeff Sneider, Daniel Richtman o la publicación Puck. Además, según el diario británico The Sun, Amazon MGM habría presionado al actor para que finalizase el rodaje de la secuela de The Batman lo antes posible.