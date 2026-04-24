Adria Arjona dispara los rumores sobre interpretar a Wonder Woman entrenando para Man of Tomorrow - DC COMICS/ LUCASFILM

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

David Corenswet y Nicholas Hoult retomarán sus respectivos papeles como Clark Kent y Lex Luthor en Man of Tomorrow, que ya ha comenzado su rodaje de cara a su estreno en cines el 9 de julio de 2027.

Hace poco se dio a conocer que Adria Arjona se ha incorporado al proyecto de James Gunn, imponiéndose a actrices como Grace Van Patten, Sydney Chandler y Eva de Dominici para el papel femenino principal. Aunque todo apunta a que Arjona interpretará en la secuela de Superman a Máxima, la reina guerrera alienígena, también se ha rumoreado la posibilidad de que pueda dar vida a Wonder Woman, algo que un reciente vídeo de la actriz entrenando ha reavivado con más fuerza.

El vídeo, publicado en redes por Adria Arjona Updates, muestra a la actriz, conocida por títulos como Hit Man. Asesino por casualidad o la serie de Star Wars Andor, entrenando duramente en el gimnasio con la máquina de polea alta para Man of Tomorrow. Como era de esperar, los fans del DCU están convencidos de que semejante preparación física es para Wonder Woman.

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Adria Arjona training for Man of Tomorrow via her IG pic.twitter.com/FK0JfvENdd — Adria Arjona Updates (@AdriaUpdates) April 22, 2026

"Definitivamente es Wonder Woman", asegura un internauta.

She’s definitely Wonder Woman — Philip ligon (@PhilipLigon) April 22, 2026

"Wonder Woman está llegando", afirma otro tuitero.

Wonder Woman incoming 🤔 — Nerdspin (@nerdspin_) April 22, 2026

"Debería ser la Mujer Maravilla; tiene el físico ideal para ese papel y ya lo está demostrando", argumenta un fan tras ver el exigente entrenamiento de Arjona para Man of Tomorrow.

She should be Wonder Woman Gia has the body for that role and proven it. — Gigi (@chokygigi) April 23, 2026

"Ella es Wonder Woman", suelta convencido un incondicional del Universo DC de Gunn y Peter Safran.

She is Wonder Woman. — ⏃ (@gothamselenator) April 22, 2026

Aunque alguno también opina que Arjona será Maxima y no la heroína y guerrera amazona de Themyscira en Man of Tomorrow.

Maxima ❤️ — Rain (@AmaznonianRain) April 22, 2026

En este punto, conviene recordar que, en los cómics de DC, Máxima -guerrera y soberana del planeta Almerac- llegó a aliarse con Brainiac antes de cambiar de bando y unirse a Superman. Por ello, que Arjona interprete a este personaje en Man of Tomorrow tendría más sentido que interpretar a Wonder Woman.