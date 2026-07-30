Adiós a Manolo Solo: 10 películas (y una serie) imprescindibles de un actor que se fue demasiado pronto - MOVISTAR PLUS+/DISTINTO FILMS/AVALON

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Manolo Solo ha fallecido a los 62 años. El actor de películas como Cerrar los ojos, El buen patrón o El laberinto del fauno trabajó además en multitud de series de televisión, como Anatomía de una caída, Celeste o 30 monedas.

El intérprete estuvo nominado hasta en cinco ocasiones a los premios Goya, alzándose con el galardón a mejor actor de reparto en 2017 por su trabajo en el thriller Tarde para la ira.

Con Solo se va, demasiado pronto, uno de los mejores actores de su generación y uno de los intérpretes más sólidos de las últimas décadas del cine español. Esta lista repasa, en orden cronológico, diez películas y una serie del que ha sido un rostro fundamental de la industria audiovisual española.

7 VÍRGENES (2005)

En 7 vírgenes, Solo interpreta al director del reformatorio donde está interno Tano, el personaje de Juan José Ballesta. Dirigido por Alberto Rodríguez, el filme contó con seis nominaciones a los Goya, incluyendo mejor película, y le valió a Jesús Carroza quien interpretaba a Richi el cabezón a mejor actor revelación.

EL LABERINTO DEL FAUNO (2006)

Dirigida por Guillermo del Toro, El laberinto del fauno se alzó con tres de los seis premios Oscar a los que optaba. El intérprete comparte reparto con Maribel Verdú, Sergi López, Ivana Baquero o Ariadna Gil, entre otros, en este drama que relata la posguerra española valiéndose de la fantasía.

CELDA 211 (2009)

Solo interpreta al director de la prisión en la que se ambienta este este mítico thriller protagonizado por Luis Tosar. La cinta se alzó con ocho de los premios Goya a los que optaba, incluyendo mejor película.

LA HERIDA (2013)

La herida fue el primer largometraje de Fernando Franco, montador de películas como No tengas miedo o Blancanieves de Pablo Berger. La trama del filme sigue a Ana (Marián Álvarez), una mujer que, fuera de su jornada laboral, afronta diversos problemas para socializar y relacionarse con las gente de su entorno.

LA ISLA MÍNIMA (2014)

En La isla mínima, dirigida por Alberto Rodríguez, Solo compartió reparto con Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, que dan vida a la pareja de detectives protagonistas de la cinta. El thriller policíaco se alzó con diez premios Goya en 2014, incluyendo mejor película y mejor dirección.

B (2015)

En 2015, el actor recibió su primera nominación a los Goya por su trabajo en B. La película narra la declaración del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, interpretado por Pedro Casablanc, ante el juez Pablo Ruz, a quien da vida Solo.

TARDE PARA LA IRA (2016)

Solo se alzó con el Goya a mejor actor de reparto por su papel de Santi Triana en Tarde para la ira, thriller intenso dirigido por Raúl Arévalo y protagonizado por Antonio de la Torre.

EL BUEN PATRÓN (2021)

En El buen patrón, dirigida por Fernando León de Aranoa, Solo da vida a Miralles, la mano derecha de un carismático y manipulador empresario interpretado por Javier Bardem. El filme, que aborda en clave de humor las desigualdades en el mundo laboral, le valió a Solo la nominación a mejor actor de reparto en los Goya.

CERRAR LOS OJOS (2023)

El intérprete recibió su primera nominación a mejor actor protagonista en los Goya por su trabajo en Cerrar los ojos de Víctor Erice, metapelícula sobre la pérdida, la memoria y la identidad en la que da vida a un director de cine que no puede terminar su película tras la desaparición de su actor principal, al que daba vida José Coronado.

UNA QUINTA PORTUGUESA (2025)

En Una Quinta portuguesa, Solo se pone en la piel de un profesor que, devastado ante la repentina desaparición de su mujer, comienza una nueva vida como jardinero suplantando la identidad a otro hombre. Gracias a este trabajo, forja una profunda amistad con el personaje de María de Medeiros, que le acompaña mientras busca un nuevo sentido a su vida.

ANATOMÍA DE UN INSTANTE (2025)

Basada en la novela de Javier Cercas, Anatomía de un instante disecciona el intento de golpe de estado del 23-F liderado por Antonio Tejero (David Lorente), centrándose en tres figuras que tuvieron un papel clave en los hechos: Adolfo Suárez (Álvaro Morte), Santiago Carrillo (Eduard Fernández) y el general Gutiérrez Mellado, interpretado por Solo.