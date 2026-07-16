Archivo - Maribel Verdú prepara despidos masivos en el tráiler de Gracias, equipo, que ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX - Archivo

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Gracias, equipo, la película debut de Diego Núñez Irigoyen (La vida breve), aterriza en Netflix el próximo 11 de septiembre. La comedia está protagonizada por Maribel Verdú (El problema final), Alexandra Jiménez (53 domingos), Pedro Casablanc (Querer), Raúl Tejón (Machos Alfa) y Blanca Martínez (Respira) y ya ha lanzado su primer tráiler.

El adelanto del filme, que sigue las rocambolescas visicitudes de la plantilla de una empresa de lacteos, arranca rompiendo la cuarta pared de la mano de Laura, la responsable de Recursos Humanos (Martínez), quien da la bienvenida al espectador: "Qué bien que hayáis podido venir, que así vais a poder ver, que aquí, además de salirnos redondos los quesos, en Tío Mochales, nos salen redondos los team buildings".

A continuación, Laura presenta al equipo de la empresa: Marco, el director de marketing (Tejón); Olga, la directora comercial que "acaba de ser mamá" (Jiménez); y Domingo, el jefe de contabilidad (Casablanc). El tráiler concluye con Pepa, la directora general (Verdú), quien, sumergida en su trabajo, gira la pantalla de su ordenador para revelar que tiene abierta la hoja de despidos.

"Gracias, equipo relata la historia de la empresa Tío Mochales, que fue, hace años, la reina indiscutible del queso español. Hoy es una empresa algo oxidada, que intenta mantener el tipo. Su última gran idea: organizar un team building rural en el pueblo donde la empresa se fundó. Pero lo que debía ser un retiro para reconectar con 'los valores de siempre', se convierte en una encerrona cuando descubren que se vienen despidos, y muchos. Lo que prometía ser una escapada motivacional, se convierte en una batalla campal de peloteo, traiciones y filtraciones. Una comedia negra sobre oficinas en decadencia, directivas sin escrúpulos y trabajadores que ya no están para perder el tiempo en las moderneces de los team buildings", relata la sinopsis de la película.

Bajo la dirección de Irigoyen, Gracias, equipo ha sido creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, los nombres detrás de títulos como La vida breve, Días mejores o Amor de madre. El reparto se completa con Ismael Fritschi (Infiesto) y Víctor Rebull (La reina del sur), además de contar con las colaboraciones especiales de Saturnino García (Shevernatze: Una epopeya marcha atrás) y Pepe Viyuela (La caza).