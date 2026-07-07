José Coronado, a la caza del asesino en el tráiler de El problema final, serie basada en la novela de Pérez-Reverte

Archivo - Tráiler y fecha de estreno de El problema final, serie basada en la exitosa novela de Arturo Pérez-Reverte- NETFLIX - Archivo

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

El problema final, adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte dirigida por Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos), aterriza el 25 de septiembre en Netflix. La plataforma estrena el tráiler de la miniserie, que contará con cuatro episodios, centrado en Basil (José Coronado), un actor retirado que se ve obligado a convertirse en detective tras un asesinato en el hotel donde se hospeda.

"Un crimen. Trece personas aisladas. Y un asesino entre nosotros. Mataría por un trago de whisky", dice la voz en off de Coronado al inicio del adelanto mientras se combinan imágenes del actor en el vestíbulo del hotel con secuencias del homicidio.

Después, el improbable detective, continúa presentando, uno a uno, a los demás huéspedes, empezando por "la señora Ausländer, la serenidad hecha persona" interpretada por Maribel Verdú. "¿Una complicación sentimental? ¿Un ajuste de cuentas del pasado? ¿O el simple deseo de matar?", se pregunta el narrador para intentar descubrir la identidad del culpable.

Es entonces cuando el propio protagonista se presenta a sí mismo: "Ah, claro, quedo yo. Benjamin Basil, actor", apunta para después revelar que durante años encarnó al famoso Sherlock Holmes en la pantalla. "A falta de un detective de verdad, ¿quién mejor para investigar este caso? Que empiece el juego", concluye de manera tajante el avance.

SINOPSIS Y REPARTO DE EL PROBLEMA FINAL

"Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato", adelanta la sinopsis oficial.

Junto a Coronado y Verdú, la miniserie está protagonizada por María Valverde (Fuimos canciones) quien interpreta a la huésped Adela Figueroa y Martiño Rivas (Las chicas del cable)quien da vida a Foxá, un escritor de thrillers. El reparto lo completan Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani (La caza: Guadiana), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La adaptación dirigida por Viscarret cuenta con Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. Está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor y Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo.