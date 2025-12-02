Anatomía de un instante, el mejor estreno de una serie original de Movistar Plus+ en años

Anatomía de un instante arrasa y se convierte en el mejor estreno de una serie original de Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Anatomía de un instante ha registrado el mejor arranque de una serie original de Movistar Plus+ en los últimos tres años. Alberto Rodríguez dirige esta miniserie de cuatro capítulos basada en la obra homónima de Javier Cercas en la que se disecciona el proceso de la transición y el posterior intento de golpe de estado del 23F a través de las figuras de Adolfo Suárez (Álvaro Morte), Santiago Carrillo (Eduard Fernández) y Gutiérrez Mellado (Manolo Solo), tres hombres que tuvieron un papel esencial en defensa la democracia.

Como reflejo del impacto que ha tenido esta producción, durante la semana posterior a su estreno el 20 de noviembre, Anatomía de un instante lideró en España el top 10 de series con más menciones en redes sociales y fue la segunda ficción con mayor interacción digital. Además, según datos de la plataforma, tres de cada cuatro espectadores que vieron el primer episodio continuaron enganchados a la serie, demostrando un nivel de seguimiento excepcional.

Entretanto, la miniserie acaba de ser nominada a cinco premios Feroz a mejor serie dramática, mejor actor para Álvaro Morte, mejores actores de reparto para Eduard Fernández y Manolo Solo y mejor guion. Además la producción también opta a dos premios Forqué donde competirá por los galardones a mejor serie y mejor interpretación masculina para Morte.

De esta forma la serie dirigida por Rodríguez trae al presente uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de España. "Creo que que haya gente joven que valora más una dictadura que una democracia es porque no tiene, al fin y al cabo, ni idea de lo que es realmente una dictadura", sentenció Morte en una entrevista concedida a Europa Press.

Anatomía de un instante está dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y el propio Rodríguez, con producción de José Manuel Lorenzo. Junto a Morte, Fernández y Solo, completan el reparto nombres como David Lorente, Óscar de la Fuente, Juanma Navas, Miki Esparbé, Alejandra Onieva, Carmen Blasco y Pedro Casablanc. La serie es una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con DLO Producciones y ARTE France.