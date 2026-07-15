SkyShowtime ya rueda Muerte en Llanes, serie basada en un caso real con Javier Gutiérrez, María Vázquez e Isak Férriz

SkyShowtime presenta Muerte en Llanes, nuevo thriller protagonizado por Javier Gutiérrez, María Vázquez e Isak Férriz - SKYSHOWTIME

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Javier Gutiérrez, María Vázquez e Isak Férriz son los protagonistas de Muerte en Llanes, nueva serie original de SkyShowtime basada en un crimen real. La miniserie, que relata el mediático asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardines, ya ha comenzado su rodaje.

"El 16 de agosto de 2018 Javier Ardines, concejal del Ayuntamiento en Llanes, aparece muerto a cien metros de su casa. El caso salta rápidamente a los medios de comunicación y la Guardia Civil comienza una investigación en la que pronto aparecen rivalidades políticas, oposiciones amañadas y algunas enemistades. El caso da un importante giro cuando surgen nuevos indicios que resultan ser reveladores: un triángulo pasional que nadie hubiera imaginado", avanza la sinópsis oficial de la serie creada por Jesús Mesas Silva (El cuco de cristal).

"Es una gran responsabilidad dirigir esta historia, construida sobre la investigación que llevó a cabo la UCO. Nuestra idea es que el proyecto respire la verdad que acompañó a todo el proceso policial, que la serie se sienta cercana, contenida y honesta", expresa Gerardo Olivares (Entrelobos), director de Muerte en Llanes, en un comunicado.

MUERTE EN LLANES CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE LA GUARDA CIVIL

La miniserie es una adaptación del podcast Las dos muertes de Javier Ardines, que "narraba a la perfección el trabajo tan meticuloso que se realizó durante la investigación", apunta Alejandro Flórez, productor ejecutivo y director general de la productora 100 Balas, que también destaca que la ficción cuenta con "el asesoramiento de la Guardia Civil".

Kai Finke, el máximo responsable de estrategia de contenidos y programación de SkyShowtime, subraya la labor del equipo creativo de Muerte en Llanes para transformar "una investigación muy compleja en un drama construido con el máximo cuidado y sensibilidad".

Junto a Gutiérrez (Rondallas), Vázquez (Matria) y Férriz (Ciudad de Sombras), completan el reparto de la serie Urko Olazábal (Soy Nevenka), Ana Wagener (La última noche en Tremor), Natalia Verbeke (Todos mienten), Jorge Bosch (Las abogadas), Irene Anula (Ni una más) y Miren Gaztañaga (Maspalomas).